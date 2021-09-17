Пролунав вибух у квартирі в Кривому Розі: чулися крики дітей

У Кривому Розі зранку 17 вересня пролунав вибух в одній із 9-поверхівок Долгінцевського району. За словами очевидців, із квартири, де це сталось, лунають крики дітей.

До рятувальників щодо інциденту звернулися приблизно о 10:15. Це сталося на вулиці Мухіна.

Актуально На підприємстві у Житомирі вибухнула 200-літрова бочка: є постраждалі

Лежала віконна рама

Туди терміново направили співробітників ДСНС і кілька швидких. Окрім цього, виїхали спеціалісти Криворізької газової служби.

У приміщені в цей момент перебували 3 дитини та їх дідусь. Їх одразу вивели на вулицю та передали медикам. Чи постраждали вони внаслідок вибуху – наразі невідомо.

Заявниця повідомила, що живе в цьому будинку. Вона подзвонила до рятувальників одразу, коли це сталося. За словами жінки, на землі лежала дверна або віконна рама.

Що саме там вибухнуло намагаються встановити. Для цього до будинку прибули правоохоронці. Також туди приїхав голова райради.

Екстрені служби на виклику про вибух у Кривому Розі / Фото "Первый Городской"