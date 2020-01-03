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      "Промінвестбанк" планує припинити роботу

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      "Промінвестбанк" закривається / delo.ua

      "Промінвестбанк", власником якого є російський VAB, може закритися в Україні. Так, 6 лютого на зібранні акціонерів банку розглянуть питання про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

      Згідно з порядком денним зборів, оприлюдненим у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, акціонери "Промінвестбанку" планують також затвердити план припинення банківської діяльності.

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      Що відомо про "Промінвестбанк"

      Банк був заснований в 1992 році. Згідно з даними НБУ, станом на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 мільярда гривень) банк займав 12-е місце серед 76 діючих банків.

      VAB став власником "Промінвестбанку" в 2008 році і володіє 99,7726% його акцій. Свої інвестиції в розвиток банку VAB оцінює в 2,7 мільярда доларів.

      В останні місяці "Промінвестбанк" планомірно звертав свою банківську діяльність. Зокрема, в 2019 році фінустанова скоротила мережу відділень з 56 до 1, закрила поточні рахунки ФОП, припинила співпрацю з Mastercard.

      За даними звіту про стрес-тестування НБУ на початок 2019 року, "Промінвестбанк" за базовим сценарієм потребував додаткового капіталу в розмірі 4,605 ​​мільярда гривень. А за несприятливим макроекономічним сценарієм – 6,32 мільярда гривень.

      Станом на 1 вересня 2019 року потреба в додатковому капіталі в результаті вжитих банком заходів знизилася до 2,725 і 3,961 мільярда гривень відповідно.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Банки НБУ
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