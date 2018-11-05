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      Проміняв роботу на сім'ю: Андрій Бєдняков розповів, як став "домогосподаркою"

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      Андрій Бєдняков і Настя Коротка
      Андрій Бєдняков і Настя Коротка / Instagram

      Популярний телеведучий Андрій Бєдняков відверто розповів про своє ставлення до кар'єри дружини Насті Короткої, з якою вони виховують 3-річну дочку Ксенію.

      Про це Бєдняков розповів в інтерв'ю у програмі "Світське життя".

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      Телеведучий зізнався, що у якийсь момент пожертвував своєю роботою для того, щоб піклуватися про дитину і дати змогу дружині реалізувати себе більше у професії.

      Я заохочував Настю піти на кастинг до "Жіночого кварталу", але коли вона почала зніматися в кіно, було дуже складно. Я не міг зрозуміти, що тепер я домогосподарка, я відмовився від роботи, я був виключно з дитиною,
      – зізнався Андрій.


      Андрій Бєдняков і Настя Коротка / Instagram

      Бєдняков додав, що йому було дуже складно, але він радів за дружину і її досягненням.

      "Вона зараз там, де хоче бути", – наголосив чоловік. 

      Інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: дивіться відео

      Теги: Кіно LifeStyle Новини України
      Джерело: 24 Канал
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