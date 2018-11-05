Проміняв роботу на сім'ю: Андрій Бєдняков розповів, як став "домогосподаркою"

Популярний телеведучий Андрій Бєдняков відверто розповів про своє ставлення до кар'єри дружини Насті Короткої, з якою вони виховують 3-річну дочку Ксенію.

Про це Бєдняков розповів в інтерв'ю у програмі "Світське життя".

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Телеведучий зізнався, що у якийсь момент пожертвував своєю роботою для того, щоб піклуватися про дитину і дати змогу дружині реалізувати себе більше у професії.

Я заохочував Настю піти на кастинг до "Жіночого кварталу", але коли вона почала зніматися в кіно, було дуже складно. Я не міг зрозуміти, що тепер я домогосподарка, я відмовився від роботи, я був виключно з дитиною,

– зізнався Андрій.



Андрій Бєдняков і Настя Коротка / Instagram

Бєдняков додав, що йому було дуже складно, але він радів за дружину і її досягненням.

"Вона зараз там, де хоче бути", – наголосив чоловік.

Інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: дивіться відео