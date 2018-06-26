Промисловці просять главу Держрегслужби розібратися з дефіцитом вагонів УЗ

Промислові підприємства відчувають гострий дефіцит вантажних вагонів і рухомого складу, який має надавати ПАТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться в листі представників різних секторів промисловості на ім'я голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, пише Uaprom.

Промисловці нагадали, що залізничний транспорт забезпечує більше 60% загального обсягу вантажоперевезень в Україні. "Коли восени 2017 роки ми, як головні національні вантажовідправники, погодилися на чергове підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення, ПАТ "Укрзалізниця" запевнило нас негайному поліпшені логістики, підвищенні якості надання послуг та ефективності власної операційної діяльності, а також пообіцяло ліквідувати корупцію при розподілі вагонів між споживачами", – сказано в листі.

Однак, за словами промисловців, ситуація не змінилася. "Ми не тільки вчасно не отримуємо замовлені вагони, але навіть не маємо доступу до тих, за які вже сплачена оренда. Крім того, зараз спостерігається істотний дефіцит локомотивної тяги, що, перш за все, пов'язано з зносом тягового парку, відсутністю належної кількості запчастин для обслуговування локомотивів, низькою мотивацією персоналу. Все це ускладнилося в результаті страйку машиністів локомотивів в травні-червні поточного року, через що критично погіршилася ситуація з вантажоперевезеннями практично у всіх напрямках і призвело до того, що в даний час майже 190 маршрутів, завантажених дефіцитними матеріалами, сировиною та готовою продукцією, виявилися покинутими напризволяще", – сказано в зверненні.

Та все це призвело до збільшення терміну доставки вантажів – наприклад, шлях до західного кордону займає замість трьох діб 20 днів, наслідком чого стали зриви відвантаження і невиконання контрактів.

При цьому, відзначають промисловці, в той час, як вітчизняні вантажовідправники і споживачі страждають від несвоєчасного і неповного забезпечення рухомим складом, транзит вантажів з Росії практично не постраждав – термін транзиту російських вантажів по території України, як і раніше, не перевищує 10 діб.

"Ми ще тільки наближаємося до періоду пікових перевезень, а підприємства вже відчувають гострий дефіцит вантажних вагонів і рухомого складу. Все це стримує розвиток металургійної, хімічної, цементної, аграрної галузей, гальмує розвиток національного, експортного і транзитного потенціалу країни і завдає непоправної шкоди національній безпеці України, що, в свою чергу, призведе до катастрофічних наслідків в загальнодержавному масштабі", – підкреслили виробники.

У зв'язку з цим вони просять К. Ляпіну взяти питання забезпечення вантажовідправників вагонами і рухомим складом під особистий контроль, і провести екстрену нараду з залученням керівництва Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ПАТ "Укрзалізниця", Служби безпеки України, уповноважених представників провідних галузей-головних вантажовідправників "з метою об'єктивного, всебічного і конструктивного обговорення критичної ситуації, що склалася навколо діяльності ПАТ "Укрзалізниця", і негайного виходу з неї".

Лист підписали голова "Федерації металургів України" Сергій Біленький, президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, голова Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Станіслав Янко, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев, голова асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур.