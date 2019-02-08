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      Промисловці забезпечують найбільше робочих місць в Україні

      61 Читать новость на русском
      Металургійна галузь
      Металургійна галузь / informator.news

      Промисловці забезпечують в Україні найбільшу кількість робочих місць.

      Про це пише видання GMK Center, вказуючи, що в країні в 2018 році збільшилася чисельність зайнятих в металургійному виробництві працівників на 0,5% до 189,7 тис. осіб, передає "Обозреватель".

      Компанії сплатили до бюджету велику суму податків, що помістило їх в 100 найбільших платників податків країни. За даними GMK Center, середні зарплати в металургійній галузі за рік також зросли.

      Зростання склало більше 30%. При цьому з січня по грудень 2018 року загальна чисельність штатних працівників в Україні скоротилася на 1,1% до 7,597 млн ​​осіб. Кількість штатних працівників в промисловості зменшилася на 1,3% до 1,846 млн осіб.

      Частка зайнятих в металургійному виробництві працівників в загальній структурі зайнятості населення збереглася на рівні 2,5%. Середні зарплати в галузі, за даними Держстату, з січня по грудень зросли на 29% до 12 496 грн.

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      Теги: Металургія Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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