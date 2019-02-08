Промисловці забезпечують найбільше робочих місць в Україні

Промисловці забезпечують в Україні найбільшу кількість робочих місць.

Про це пише видання GMK Center, вказуючи, що в країні в 2018 році збільшилася чисельність зайнятих в металургійному виробництві працівників на 0,5% – до 189,7 тис. осіб, передає "Обозреватель".

Компанії сплатили до бюджету велику суму податків, що помістило їх в 100 найбільших платників податків країни. За даними GMK Center, середні зарплати в металургійній галузі за рік також зросли.

Зростання склало більше 30%. При цьому з січня по грудень 2018 року загальна чисельність штатних працівників в Україні скоротилася на 1,1% – до 7,597 млн ​​осіб. Кількість штатних працівників в промисловості зменшилася на 1,3% – до 1,846 млн осіб.

Частка зайнятих в металургійному виробництві працівників в загальній структурі зайнятості населення збереглася на рівні 2,5%. Середні зарплати в галузі, за даними Держстату, з січня по грудень зросли на 29% – до 12 496 грн.