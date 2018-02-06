"Промивають мізки": Китайська влада вивезла у "табори перевиховання" до 120 тисяч мусульман-уйгурів

Тисячі уйгурів, які віросповідають іслам і проживають у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, відправили до табору "політичного перевиховання". Тортур там не застосовують, проте "мізки промивають".

Про це пише Islam-today. наразі невідоме точне число перевезених у табір мусульман, однак місцеві жителі розповідали, що буквально з кожного будинку забирали чоловіків. За даними Radio Free Asia, ця цифра може сягати 120 тисяч осіб.

Так звані "табори перевиховання" у Китаї з'явилися у період Культурної революції. "Інакомислячі", які опинялися там, тяжко працювали та терпіли тортури. Пізніше влада оголошувала про закриття таборів.

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За даними ж CNN, у сьогочасних "таборах перевиховання" не практикуються тортури, однак людям навмисне "промивають мізки", щоби, вочевидь, змусити перейти в іншу віру.

Уйгу́ри – народ тюркського походження, корінний народ Східного Туркестану, тепер Синьцзян-Уйгурського автономного району Китайської Народної Республіки.



Загальна чисельність перевищує 10 мільйонів осіб, з яких приблизно 9,5 мільйона мешкають у різних регіонах Китаю, зокрема й у великих містах. Інформація з Вікіпедії.