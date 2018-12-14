Промоутер чемпіона світу зробив заяву щодо повернення Кличка

Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн в чергове заговорив про повернення Володимира Кличка.

Хірн, коментуючи наступних суперників Джошуа, заявив, що ними можуть бути українці Олександр Усик та навіть Володимир Кличко, передає Talksport.

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"Поєдинок з Деонтеєм Уайлдером – це те, чого ми хочемо найбільше. Однак це може бути і Тайсон Ф'юрі, і переможець бою Вайт – Чісора. Це може бути й Олександр Усик, і Джаррелл Міллер. Всі в грі", – сказав Хірн.

"Кличко? Він хоче повернутися. Я думаю, він писав Ентоні наступне: "Я хочу повернутися. Відчуваю, що зараз можу побити всіх у дивізіоні", – резюмував Хірн.

Нагадаємо, що раніше Хірн заявляв, що команда чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не розглядає українського абсолютного чемпіона світу у важкій категорії (до 90,7 кг) Олександра Усика як можливого суперника на 13 квітня наступного року.