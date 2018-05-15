Промоутер можливого суперника Ломаченка різко висловився про українського боксера

Після перемоги Василя Ломаченка над Хорхе Лінаресом та здобуття звання чемпіона світу за версію WBA у легкій вазі, можливість вийти в ринг проти українця стала цікава багатьом боксерам.

Один з них – мексиканець Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО), який є володарем поясу WBO у легкій вазі.

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При цьому промоутер Раймундо Бельтрана Стів Федер не надто добре висловлюється щодо Василя Ломаченка,

"Бельтран – великий і сильний легковаговик. Його удари сильніше, ніж у Лінареса. З Ломаченко у Бельтрана вийде вуличний бій – саме цього Василь і чекає. І саме тому ми не хочемо цей бій. Ломаченко може бити Бельтрана весь вечір. А Рею досить одного удару зліва, щоб завдати шкоди. Лівий Бельтрана могутніше правого прямого Лінареса, яким він відправив Ломаченко в нокдаун», – заявив Стів Федер у коментарі The Ring.

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Однак згодом в коментарі Boxing Scene промоутер був не настільки нахабний у своїх словах.

Ми щасливі наданим шансом і з задоволенням розглянемо всі пропозиції. Раймундо ніколи не уникав великих викликів. Бельтран зараз відпочиває, а незабаром у нього почнеться повноцінний тренувальний табір. Нам належить спершу почути пропозицію від Боба Арума (промоутер Ломаченка, – 24). Також необхідно почути побажання Бельтрана. Подивимося, що з цього вийде. Але одне знаю точно: Раймундо не боїться хлопця, про якого говорять, що він – боєць №1 в світі. Бельтран готовий битися з будь-яким бійцем,

– заявив Стів Федер.

Нагадаємо, Василь Ломаченко став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBA в легкій вазі, здолавши у 10 раунді технічним нокаутом Хорхе Лінареса.