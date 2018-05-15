05:34
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Промоутер можливого суперника Ломаченка різко висловився про українського боксера

1238 Читать новость на русском
Василь Ломаченко та Рей Бертран
Василь Ломаченко та Рей Бертран

Після перемоги Василя Ломаченка над Хорхе Лінаресом та здобуття звання чемпіона світу за версію WBA у легкій вазі, можливість вийти в ринг проти українця стала цікава багатьом боксерам.

Один з них – мексиканець Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО), який є володарем поясу WBO у легкій вазі.

Дивіться також: Відео бою Ломаченко – Лінарес

При цьому промоутер Раймундо Бельтрана Стів Федер не надто добре висловлюється щодо Василя Ломаченка,

"Бельтран – великий і сильний легковаговик. Його удари сильніше, ніж у Лінареса. З Ломаченко у Бельтрана вийде вуличний бій – саме цього Василь і чекає. І саме тому ми не хочемо цей бій. Ломаченко може бити Бельтрана весь вечір. А Рею досить одного удару зліва, щоб завдати шкоди. Лівий Бельтрана могутніше правого прямого Лінареса, яким він відправив Ломаченко в нокдаун», – заявив Стів Федер у коментарі The Ring

Читайте також: Коли буде наступний бій Ломаченка: відома дата

Однак згодом в коментарі Boxing Scene промоутер був не настільки нахабний у своїх словах.

Ми щасливі наданим шансом і з задоволенням розглянемо всі пропозиції. Раймундо ніколи не уникав великих викликів. Бельтран зараз відпочиває, а незабаром у нього почнеться повноцінний тренувальний табір. Нам належить спершу почути пропозицію від Боба Арума (промоутер Ломаченка, – 24). Також необхідно почути побажання Бельтрана. Подивимося, що з цього вийде. Але одне знаю точно: Раймундо не боїться хлопця, про якого говорять, що він – боєць №1 в світі. Бельтран готовий битися з будь-яким бійцем,
– заявив Стів Федер.

Нагадаємо, Василь Ломаченко став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBA в легкій вазі, здолавши у 10 раунді технічним нокаутом Хорхе Лінареса.

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1931
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 750
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1321
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 784
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1917
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук