Промоутер обговорив з Усиком та Вордом потенційний бій між боксерами

Британський промоутер Едді Хірн вважає, що можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та Андре Вордом став би окрасою боксу.

"Це був би чистий і найкращий бокс. Мистецтво в його кращому вигляді. Найкращий боєць у світі, який покинув ринг непереможеним, проти нинішнього першого номера рейтингу Р4Р", – заявив Хірн, пише Xsport.

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"Поки багато розмов, але це буде поєдинок з шансами 50 на 50. Я говорив про це з Усиком і передав нашу розмову Ворду. Але для того, щоб Андре прийняв рішення повернутися в ринг, має статися щось особливе", – відзначив Хірн.

Нагадаємо, що команда чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не розглядає українського абсолютного чемпіона світу у важкій категорії (до 90,7 кг) Олександра Усика як можливого суперника на 13 квітня наступного року.