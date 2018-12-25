19:47
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Промоутер обговорив з Усиком та Вордом потенційний бій між боксерами

      187 Читать новость на русском
      Андре Ворд
      Андре Ворд / Pio Deportes

      Британський промоутер Едді Хірн вважає, що можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та Андре Вордом став би окрасою боксу.

      "Це був би чистий і найкращий бокс. Мистецтво в його кращому вигляді. Найкращий боєць у світі, який покинув ринг непереможеним, проти нинішнього першого номера рейтингу Р4Р", – заявив Хірн, пише Xsport.

      Читайте також: Британський аналітик: Я бачив, як Усик впорався з Володимиром Кличком

      "Поки багато розмов, але це буде поєдинок з шансами 50 на 50. Я говорив про це з Усиком і передав нашу розмову Ворду. Але для того, щоб Андре прийняв рішення повернутися в ринг, має статися щось особливе", – відзначив Хірн.

      Нагадаємо, що команда чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не розглядає українського абсолютного чемпіона світу у важкій категорії (до 90,7 кг) Олександра Усика як можливого суперника на 13 квітня наступного року.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      сьогодні , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 341
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      сьогодні , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 2523
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 17:41 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 41800
      "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      сьогодні , 17:40 "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      Юлія Ліпенцева 895
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Баскетбол: Тріумфальна серія "Сан-Антоніо" сягнула 9 матчів
       5 квітня 2012 , 11:43
      Затримано хуліганів, через яких зупинили матч "Україна - Македонія"
       13 жовтня 2014 , 21:02
      Тернопіль, Черкаси, Запоріжжя і Полтава мають шанс прийняти матчі єврокубків
       19 травня 2015 , 18:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук