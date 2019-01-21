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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Промоутер оголосив про дату наступного бою Олександра Усика

      284 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

      Дату наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) узгоджено.

      Про це у своєму Instagram-акаунті повідомив промоутер українця Едді Хірн.

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      Британець зазначив, що дата буде оприлюднена вже скоро, а також виклав відео з танцюючим Усиком. Очікується, що оголошення відбудеться вже цього тижня, а поєдинок пройде в суперважкій вазі.

      Раніше промоутер Олександр Красюк повідомляв, що з імовірністю в 70% наступним суперником Усика повинен був стати Луїс Ортіс або Олександр Повєткін.

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      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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