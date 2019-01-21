Промоутер оголосив про дату наступного бою Олександра Усика

Дату наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) узгоджено.

Про це у своєму Instagram-акаунті повідомив промоутер українця Едді Хірн.

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Британець зазначив, що дата буде оприлюднена вже скоро, а також виклав відео з танцюючим Усиком. Очікується, що оголошення відбудеться вже цього тижня, а поєдинок пройде в суперважкій вазі.

Раніше промоутер Олександр Красюк повідомляв, що з імовірністю в 70% наступним суперником Усика повинен був стати Луїс Ортіс або Олександр Повєткін.

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