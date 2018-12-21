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      Промоутер Усика розповів, з ким українець може дебютувати у суперважкій вазі

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      Можливі суперники Олександра Усика в суперважкій вазі
      Можливі суперники Олександра Усика в суперважкій вазі

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) може дебютувати в суперважкій вазі вже у квітні 2019 року.

      За словами промоутера українця Едді Хірна, швидше за все Усик незабаром дебютує в хевівейті, а супертяжі Ділліан Уайт і Дерек Чісора (у яких запланований реванш на 22 грудня) і також француз Карлос Такам – його можливі опоненти по дебюту в суперважкій вазі.

      Читайте також: Усик визнаний боксером року за версією одного з найбільш авторитетних видань світу

      Ну, Усик може битися і з переможцем реваншу, і з тим, хто програв. Адже ми без поняття, наскільки він буде хороший в хевівейті. Так, ми не сумніваємося, що він крутий, але чи зможе він упоратися зі здоровезнними хлопцями? Ось в цьому то і вся загадка. Він не збирається втрачати час даремно. Він ніколи не погодиться на бій зі середняком дивізіону. Думаю, Такам – відмінна кандидатура для першого бою. Не самий здоровенний супертяж, але потужний і з ударом,
      – заявив Едді Хірн.

      Нагадаємо, Ділліан Уайт і Дерек Чісора проведуть свій бій 22 грудня на "The O2 Arena" в Лондоні, Великобританія. Передбачається, що в цьому вечорі боксу на ринг вийде і Карлос Такам.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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