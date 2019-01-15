Промоутер Усика сумнівається в проведенні бою з росіянином

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing і со-промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн розповів, що нічого не чув про можливе проведення боїв українця з росіянином Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО) або кубинцем Луїсом Ортісом (30- 1, 26 КО) в хевівейті.

Про це Едді Хірн заявив в ефірі телеканалу IFL TV.

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Я не впевнений в цьому і не знаю звідки взялися чутки про бій з Повєткіним або Ортісом. Не зрозумійте мене неправильно, це пекельні бої, щоб застрибнути в надважкий дивізіон. Якщо він хоче цього, я тільки за. Я побачу його в середу в Нью-Йорку, щоб запланувати наступну дату, яка, очевидно, буде в квітні,

– сказав Едді.

Нагадаємо, що на цьому тижні також повинна пройти зустріч Хірна з промоутером українського боксера Олександром Красюком. В рамках переговорів Красюк і Хірн повинні обговорити наступний поєдинок Усика.

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