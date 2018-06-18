19:21
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Промоутер Усика висловив невдоволення проведення поєдинку проти Гассієва у Москві

125 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик

Фінальний поєдинок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і чемпіоном WBA, IBF Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО) відбудеться 21 липня 2018 року в Москві на арені «Олімпійський». Українська сторона не надто задоволена таким рішенням.

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк висловив невдоволення, що Олександру Усику доведеться фінал, які і два попередні поєдинки World Boxing Super Series, проводити на території суперника.

"Керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії оголосило остаточно дату і місце проведення фінального поєдинку Усик – Гассієв за титул абсолютного чемпіона світу. Він відбудеться 21 липня в Москві. Нашому чемпіону знову доведеться боксувати на території суперника, як це було 1/4 фіналу і півфіналі WBSS", – заявив Олександр Красюк.

Читайте також: Усик пояснив, чому відмовився виходити на ринг під пісню про козаків

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Усик бився з німцем Марком Хуком. Спочатку бій планувався у Києві, але згодом його перенесли до Берліна. У півфіналі українець боксував з Майрієсом Брієдісом з Латвії. Бій провели у Ризі, а Усик переміг рішенням суддів.

Фінал проти росіянина Гассієва мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії – міста Джидда. Однак через травму Усика поєдинок довелося перенести на невизначений термін. Тоді ж стало відомо, що зустріч проведуть у іншому місті. 18 червня стало відомо, щоб бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві.

"Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і зараз виходить на фінішну пряму - етап спарингів. Для Олександра – це найголовніший бій в його кар'єрі, адже на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі. Саша поїде в Москву, щоб перемогти!" – зазначив Олександр Красюк.

 

 

Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
555
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук