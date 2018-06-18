Промоутер Усика висловив невдоволення проведення поєдинку проти Гассієва у Москві

Фінальний поєдинок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і чемпіоном WBA, IBF Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО) відбудеться 21 липня 2018 року в Москві на арені «Олімпійський». Українська сторона не надто задоволена таким рішенням.

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк висловив невдоволення, що Олександру Усику доведеться фінал, які і два попередні поєдинки World Boxing Super Series, проводити на території суперника.

"Керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії оголосило остаточно дату і місце проведення фінального поєдинку Усик – Гассієв за титул абсолютного чемпіона світу. Він відбудеться 21 липня в Москві. Нашому чемпіону знову доведеться боксувати на території суперника, як це було 1/4 фіналу і півфіналі WBSS", – заявив Олександр Красюк.

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Нагадаємо, в 1/4 фіналу Усик бився з німцем Марком Хуком. Спочатку бій планувався у Києві, але згодом його перенесли до Берліна. У півфіналі українець боксував з Майрієсом Брієдісом з Латвії. Бій провели у Ризі, а Усик переміг рішенням суддів.

Фінал проти росіянина Гассієва мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії – міста Джидда. Однак через травму Усика поєдинок довелося перенести на невизначений термін. Тоді ж стало відомо, що зустріч проведуть у іншому місті. 18 червня стало відомо, щоб бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві.

"Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і зараз виходить на фінішну пряму - етап спарингів. Для Олександра – це найголовніший бій в його кар'єрі, адже на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі. Саша поїде в Москву, щоб перемогти!" – зазначив Олександр Красюк.