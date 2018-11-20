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      Промоутерська компанія Ломаченка хоче підписати контракт із ще одним українцем

      110 Читать новость на русском
      Олександр Хижняк
      Олександр Хижняк

      Чинний чемпіон Європи та світу серед аматорів Олександр Хижняк має пропозицію про перехід в професіонали.

      Кращий боксер світу серед аматорів у 2017 році за версією AIBA отримував пропозиції від різних промоутерських компаній, серед яких і Top Rank, яка веде справи Василя Ломаченка (11-0, 9 КО) і Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО), повідомляє Luckypunch.net.

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      Нагадаємо, що Олександр Хижняк під час вручення йому нагороди як найкращому боксерові світу, виступив з промовою українською мовою. При цьому церемонія відбувалась в російському Сочі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Олександр Хижняк
      Джерело: 24 Канал
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