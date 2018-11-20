Промоутерська компанія Ломаченка хоче підписати контракт із ще одним українцем

Чинний чемпіон Європи та світу серед аматорів Олександр Хижняк має пропозицію про перехід в професіонали.

Кращий боксер світу серед аматорів у 2017 році за версією AIBA отримував пропозиції від різних промоутерських компаній, серед яких і Top Rank, яка веде справи Василя Ломаченка (11-0, 9 КО) і Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО), повідомляє Luckypunch.net.

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Нагадаємо, що Олександр Хижняк під час вручення йому нагороди як найкращому боксерові світу, виступив з промовою українською мовою. При цьому церемонія відбувалась в російському Сочі.

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