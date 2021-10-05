4 жовтня повідомили, що операція пройшла успішно, а хлопець вже приблизно місяць вдома. Матір хлопця розповіла, як проходить його реабілітація.

До теми Школяр знепритомнів і впав у кому: виявили серйозну хворобу в хлопця з Дніпра

"Вчиться заново ходити"

За словами жінки, її син почав поступово відновлюватись. Із ним майже кожного дня працює реабілітолог.

Він вчиться заново ходити й працювати рукою, поки погано бачить, є страхи впасти. Але ми разом із ними боремося! Влада постійно відвідують друзі та однокласники. У нього відмінна група підтримки! Товариші приносять гостинці та проводять з сином багато часу, розмовляють, грають в настільні ігри,

– розповіла жінка.

Також вона додала, що вдячна кожному, хто підтримав їхню сім'ю фінансово та морально в момент важкого випробування. Наприкінці місяця Влада знову відвезуть до Києва, щоб провести додаткові обстеження.



Однокласники прийшли провідати Влада / Фото "Наше Місто"

Що трапилося зі школярем

Школяр просто знепритомнів, а потім впав у кому. Коли він прийшов до тями, був сильний головний біль, який не проходив. Лікарі діагностували інсульт.

У Влада було важке розташування осередку хвороби. Було непросто добратися до потрібних судин, щоб провести операцію. Для вищого рівня фаховості допомоги, хлопця відправили в Київ.



Результати МРТ Влада Щирого / Фото "Наше Місто"