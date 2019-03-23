Пропаганда Кремля заговорила про новий Донбас в Україні: цього разу він буде на заході

У Росії вважають, що події, які трапилися у 2014 році на Сході України (утворення самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" – 24 канал), можуть найближчим часом повторитися на заході країни.

На переконання російського пропагандиста Олексія Ситнікова, в умовах наростання невдоволення тим, що відбувається в країні, населення західної України нібито може зажадати відділення та самостійності, пише "Обозреватель" з посиланням на проросійські ЗМІ.

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Таке відчуття, що не видно в зоні тієї території, яка зараз є Україною, я не виключаю шансів, що західній Україні через якийсь час набридне. Це може привести до формування в західній Україні фактично такого ж процесу, як стався на сході. Я дуже боюся, що той набір проблем, який склався в Україні, може призвести до того, що цей об'єкт ці проблеми може не вирішити,

– вважає так званий експерт.

Також він провів аналогію з розвалом СРСР, який, за його словами, вирішував проблеми, що накопичилися.

"У тому форматі, в якому існував СРСР, багато гравців уже не бачили рішення, їм простіше було розділити, ніж вирішувати та домовлятися далі", – резюмував кремлівський пропагандист.

Москва уже неодноразово роздмухувала сепаратистські настрої в Україні. Зокрема, нещодавно співробітники СБУ викрили розгалужену мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів. Діяльність її учасників полягала у поширенні в мережі сепаратистських матеріалів здебільшого із закликами до змін меж кордонів України. Усе це було спрямовано на штучне загострення суспільно-політичної ситуації в країні та відбувалося на тлі президентських виборів.