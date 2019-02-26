16:42
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пропагандист Кисельов похизувався, як російська ракета може знищити Пентагон

      382 Читать новость на русском
      Дмитро Кисельов
      Дмитро Кисельов / AFP

      На пропагандиському телеканалі "Росія 1" показали, як нібито за 5 хвилин ядерна ракета "Циркон" може долетіти до штаб-квартири Міністерства оборони США, резиденції американського президента та центру ядерних сил.

      Кисельов у ефірі розрахував, як ракети "Циркон" за кілька хвилин подолають близько тисячі кілометрів з нейтральних вод, та вдарять по головним військовим центрам США.

      Читайте також: Лукашенко планує разом з Росією відповісти на появу ракет США в Україні

      За його словами, ракеті "Циркон" вистачить менше п'яти хвилин, щоб долетіти до вказаних цілей.

      "Менше 5 хвилин. Задачка для школяра третього класу. Ось він підльотний час – 5 хвилин. Тому Путін і каже: порахуйте. Чи потрібно вам розташовувати свої ракети проти нас у Європі? Поки ми нікому не погрожуємо. Але якщо ракети будуть розміщені, то відповідь буде миттєвою", – заявив пропагандист.

      США Росія ракети
      Фото з ефіру пропагандистського каналу "Росія 1"

      Так, очільник Кремля заявляв, що серед цілей на Східному узбережжі Сполучених Штатів — будівля Пентагону у Вашингтоні, в якій розташовані вищі органи управління Збройними силами і Комітет начальників штабів. Окрім того, потенційним об’єктом для "Циркону" вважають Кепмп-Девід — урядовий пункт управління, а також Форт-Рітчі у штаті Меріленд — пункт управління американського президента і командний центр Комітету начальників штабів.

      Росія США Цикрон
      Фото з ефіру пропагандистського каналу "Росія 1"

      РосЗМІ також згадують цілі на західному узбережжі: Мак-Клеллан — управління стратегічними наступальними силами у штаті Каліфорнія,а також Джим-Крік— пункт управління ядерними силами у штаті Вашингтон.

      У США держсекретар Майкл Помпео відреагував на висловлювання російського президента під час його послання до Федеральних зборів і назвав це гучними та порожніми словами.

      А прес-секретар Володимира Путіна спростував його слова та заявив, що той мав на увазі, що якщо біля російських кордонів будуть розміщені ракети середньої і меншої дальності, які будуть націлені на РФ, то доведеться вступити дзеркально.

      Росія запевняє, що її ракети унікальні. Проте деякі експерти взагалі ставлять під сумнів реальність російської загрози у вигляді ядерної гіперзвукової зброї. 

      Зокрема, відразу ж після виступу президента Росії, заступник редактора "Ежедневного журнала" та фахівець з військової тематики Олександр Гольц написав, що технічні характеристики "Циркону" були значно викривлені.

      Що відомо про новітню російську крилату ракету "Циркон"?Вперше її було запущено у 2012 році на полігоні в Актюбинську (Казахстан), хоча громадськість у Росії почула про неї набагато пізніше – у 2016 році. Перший пуск ракети здійснили з борту стратегічного ракетоносця "Ту-22М3", а подальші пуски проводили з наземних пускових установок.

      За даними російських ЗМІ, під час випробувань вона досягла гіперзвукової швидкості, що перевищувала швидкість звуку у 5-6 разів. Також журналісти з Росії пишуть, що "Циркон" перетворює сучасні системи ППО в купу непотрібного мотлоху".

      "Цикрон" презентував президент Росії Володимир Путін. За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.

      Крилата надзвукова ракета Циркон, Росія, зброя
      Гіперзвукова ракета "Циркон": інфографіка від РосЗМІ

      Ядерні суперечки між Москвою та Вашингтоном загострилися через вихід останнього із ракетного договору. Так, США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Із ядерної суперечки між США та Росією несподівані козирі отримала Україна. Якщо домовленості про ліквідацію ракет малої та середньої дальності припинять своє існування, то Київ має право створювати раніше заборонені ракети із дальністю від 500 кілометрів. Про це заявив екс-посол США в Україні та експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

      У чому полягав Договір про ліквідацію ракет?Цей договір 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту підписали лідери держав Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Угода передбачала, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      blog_ava
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні
      5009
      Теги: Володимир Путін Новини США Новини Росії Ядерна безпека ЗМІ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      9303
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сьогодні , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 551
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:04 Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      4990
      Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      сьогодні , 15:52 Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      Артем Овдієнко 750
      Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі
      сьогодні , 15:32 Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі
      Єгор Соболєв 330
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук