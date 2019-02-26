Пропагандист Кисельов похизувався, як російська ракета може знищити Пентагон

На пропагандиському телеканалі "Росія 1" показали, як нібито за 5 хвилин ядерна ракета "Циркон" може долетіти до штаб-квартири Міністерства оборони США, резиденції американського президента та центру ядерних сил.

Кисельов у ефірі розрахував, як ракети "Циркон" за кілька хвилин подолають близько тисячі кілометрів з нейтральних вод, та вдарять по головним військовим центрам США.

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За його словами, ракеті "Циркон" вистачить менше п'яти хвилин, щоб долетіти до вказаних цілей.

"Менше 5 хвилин. Задачка для школяра третього класу. Ось він підльотний час – 5 хвилин. Тому Путін і каже: порахуйте. Чи потрібно вам розташовувати свої ракети проти нас у Європі? Поки ми нікому не погрожуємо. Але якщо ракети будуть розміщені, то відповідь буде миттєвою", – заявив пропагандист.



Фото з ефіру пропагандистського каналу "Росія 1"

Так, очільник Кремля заявляв, що серед цілей на Східному узбережжі Сполучених Штатів — будівля Пентагону у Вашингтоні, в якій розташовані вищі органи управління Збройними силами і Комітет начальників штабів. Окрім того, потенційним об’єктом для "Циркону" вважають Кепмп-Девід — урядовий пункт управління, а також Форт-Рітчі у штаті Меріленд — пункт управління американського президента і командний центр Комітету начальників штабів.



Фото з ефіру пропагандистського каналу "Росія 1"

РосЗМІ також згадують цілі на західному узбережжі: Мак-Клеллан — управління стратегічними наступальними силами у штаті Каліфорнія,а також Джим-Крік— пункт управління ядерними силами у штаті Вашингтон.

У США держсекретар Майкл Помпео відреагував на висловлювання російського президента під час його послання до Федеральних зборів і назвав це гучними та порожніми словами.

А прес-секретар Володимира Путіна спростував його слова та заявив, що той мав на увазі, що якщо біля російських кордонів будуть розміщені ракети середньої і меншої дальності, які будуть націлені на РФ, то доведеться вступити дзеркально.

Росія запевняє, що її ракети унікальні. Проте деякі експерти взагалі ставлять під сумнів реальність російської загрози у вигляді ядерної гіперзвукової зброї.

Зокрема, відразу ж після виступу президента Росії, заступник редактора "Ежедневного журнала" та фахівець з військової тематики Олександр Гольц написав, що технічні характеристики "Циркону" були значно викривлені.

Що відомо про новітню російську крилату ракету "Циркон"?Вперше її було запущено у 2012 році на полігоні в Актюбинську (Казахстан), хоча громадськість у Росії почула про неї набагато пізніше – у 2016 році. Перший пуск ракети здійснили з борту стратегічного ракетоносця "Ту-22М3", а подальші пуски проводили з наземних пускових установок.



За даними російських ЗМІ, під час випробувань вона досягла гіперзвукової швидкості, що перевищувала швидкість звуку у 5-6 разів. Також журналісти з Росії пишуть, що "Циркон" перетворює сучасні системи ППО в купу непотрібного мотлоху".



"Цикрон" презентував президент Росії Володимир Путін. За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.





Гіперзвукова ракета "Циркон": інфографіка від РосЗМІ

Ядерні суперечки між Москвою та Вашингтоном загострилися через вихід останнього із ракетного договору. Так, США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Із ядерної суперечки між США та Росією несподівані козирі отримала Україна. Якщо домовленості про ліквідацію ракет малої та середньої дальності припинять своє існування, то Київ має право створювати раніше заборонені ракети із дальністю від 500 кілометрів. Про це заявив екс-посол США в Україні та експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

У чому полягав Договір про ліквідацію ракет?Цей договір 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту підписали лідери держав Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Угода передбачала, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.