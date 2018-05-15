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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пропагандист Кисельов пригрозив Україні ОБСЄ через затримання російського журналіста

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Дмитро Кисельов прокоментував обшуки в офісі
Дмитро Кисельов прокоментував обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві / Vladtime.ru

Гендиректор "Міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня", відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов вимагає від української влади негайно звільнити затриманого журналіста видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і "припинити переслідування ЗМІ".

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Українська влада повинна негайно звільнити затриманого журналіста РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, припинити переслідувати ЗМІ. Це вже не перший випадок, коли київський режим зневажає основні права і свободи, переслідує журналістів. У цьому ж ряду
– вбивство нашого колеги Олеся Бузини, переслідування Василя Муравицького, – заявив Кисельов.

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"Ми будемо звертатися у міжнародні структури, в тому числі журналістські, в ОБСЄ, для того, щоб сприяти припиненню гонінь щодо журналістів в Україні ", – наголосив російський пропагандист.

До слова, СБУ не впустила в Україну російського коміка Данила Поперечного, який 18 травня планував виступити з концертом у Києві. Окрім того, коміку заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда СБУ ЗМІ Медіа журналісти ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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