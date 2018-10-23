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      Пропагандисти Кремля поговорили із загиблою у Керчі дівчиною: офіційне пояснення журналістів

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      Російська пропагандистка Ольга Скабеєва
      Російська пропагандистка Ольга Скабеєва / фото з відкритих джерел

      Журналісти пропагандистського телеканалу "Росія-1" пояснили появу в їхньому ефірі інтерв'ю з дівчиною, чиє ім'я згадується у списках загиблих під час масового вбивства в окупованій Керчі.

      Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти прокремлівського телеканалу "Росія-1" під час програми "60 хвилин" поспілкувалися у прямому ефірі із дівчиною, чиє ім'я числиться у списках загиблих під час масової бійні в Керчі.

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      На офіційній сторінці телевізійної програми в Instagram з'явилось пояснення інциденту.

      Так, російські пропагандисти заявили, що до них зателефонувала дівчина, яка побоялася представитись власним ім'ям та використала ім'я загиблої подруги.

      Аліна Керова – студентка керченського коледжу, на жаль, загинула. Її ім'ям представилася інша дівчина. Вона і була у нас в ефірі в день страшної трагедії. Дівчина стверджує, що перебувала в шоці і побоялася називати своє справжнє ім'я. Але ми його з'ясували, у нас є її телефон і листування редакторів програми з тими, хто в Керчі допомагав нам шукати свідків трагедії,
      – зазначають російські журналісти.

      За їхніми словами, телефон дівчини (студентки коледжу в Керчі) їм надала волонтерка, яка, зокрема, організувала збір крові для постраждалих.

      "Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17:44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовою. На той момент ми не знали нічого про трагічну долю Аліни. У неофіційних списках загиблих в Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися на наступний день) Аліни Керової не було", – спробували виправдатись пропагандисти.

      Додамо, що інтерв'ю у мертвої студентки брала російська ведуча Ольга Скабеєва. Саме на її провокативні запитання українська делегація в ПАРЄ гучно відповіла виконанням гімну України.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.

      Допис, поширений 60minut (@60minuttv)

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Теракт в коледжі у Керчі Керч ЗМІ Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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