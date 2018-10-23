Пропагандисти Кремля поговорили із загиблою у Керчі дівчиною: офіційне пояснення журналістів

Журналісти пропагандистського телеканалу "Росія-1" пояснили появу в їхньому ефірі інтерв'ю з дівчиною, чиє ім'я згадується у списках загиблих під час масового вбивства в окупованій Керчі.

Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти прокремлівського телеканалу "Росія-1" під час програми "60 хвилин" поспілкувалися у прямому ефірі із дівчиною, чиє ім'я числиться у списках загиблих під час масової бійні в Керчі.

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На офіційній сторінці телевізійної програми в Instagram з'явилось пояснення інциденту.

Так, російські пропагандисти заявили, що до них зателефонувала дівчина, яка побоялася представитись власним ім'ям та використала ім'я загиблої подруги.

Аліна Керова – студентка керченського коледжу, на жаль, загинула. Її ім'ям представилася інша дівчина. Вона і була у нас в ефірі в день страшної трагедії. Дівчина стверджує, що перебувала в шоці і побоялася називати своє справжнє ім'я. Але ми його з'ясували, у нас є її телефон і листування редакторів програми з тими, хто в Керчі допомагав нам шукати свідків трагедії,

– зазначають російські журналісти.

За їхніми словами, телефон дівчини (студентки коледжу в Керчі) їм надала волонтерка, яка, зокрема, організувала збір крові для постраждалих.

"Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17:44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовою. На той момент ми не знали нічого про трагічну долю Аліни. У неофіційних списках загиблих в Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися на наступний день) Аліни Керової не було", – спробували виправдатись пропагандисти.

Додамо, що інтерв'ю у мертвої студентки брала російська ведуча Ольга Скабеєва. Саме на її провокативні запитання українська делегація в ПАРЄ гучно відповіла виконанням гімну України.