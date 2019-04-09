Пропагандистка закликала створити "Запорізьку народну республіку": фото

У Запоріжжі пропагандистка в соціальних мережах закликала створити так звану "Запорізьку народну республіку". Співробітники СБУ затримали жінку.

Правоохоронці з’ясували, що мешканка Запоріжжя керувала групою "Запорожская народная республика" у соціальній мережі "ВКонтакте".

Читайте також: Спецслужби РФ готували кібератаку на популярні українські ЗМІ, – СБУ

Жінка розповсюджувала проросійські деструктивні публікації.



Сторінка "Запорізької народної республіки" у соціальній мережі//Фото: СБУ

Вона публікувала матеріали із закликами до позбавлення України виходу до Азовського та Чорного морів через створення на території південно-східних областей фейкової "Новоросії".



Приклад публікації у соціальній мережі//Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали інтернет-активістку, а також вилучили технічні засоби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.