Поліція припинила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою: шанси на його виживання вкрай низькі

Рятувальники офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував нападник футбольного клубу "Кардіфф" Еміліано Сала.

Поліції Гернсі не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира.

Читайте також: Мені дуже страшно: Еміліано Сала встиг відправити аудіоповідомлення перед зникненням

Незважаючи на посилений пошук в зоні, приблизна площа якої становить 1,7 тис. миль, моніторинг мобільного зв'язку та зображень із супутника, нам не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира. Проаналізувавши всі наявні дані, ми прийняли непросте рішення припинити активну фазу операції з пошуку Еміліано Сали та пілота. Шанси на їх виживання вкрай низькі. Наші думки разом з близькими пілота та пасажира у такий складний для них час,

– йдеться у заяві поліції.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 января 2019 г.

Пошуки тривали 3 доби, проте жодних слідів Еміліано Сали та пілота так і не знайдено.

За попередньою інформацією, літак, на борту якого перебував футболіст, міг розбитися через обледеніння крил. Також 35-літній літак мав проблеми ще при перельоті до Нанта з Уельсу.

Що сталося з Еміліано Салою

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram