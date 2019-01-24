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      Поліція припинила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою: шанси на його виживання вкрай низькі

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      Пропав Еміліано Сала: новини пошуків футболіста
      Поліція припинила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою / GETTY IMAGES

      Рятувальники офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував нападник футбольного клубу "Кардіфф" Еміліано Сала.

      Поліції Гернсі не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира.

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      Незважаючи на посилений пошук в зоні, приблизна площа якої становить 1,7 тис. миль, моніторинг мобільного зв'язку та зображень із супутника, нам не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира. Проаналізувавши всі наявні дані, ми прийняли непросте рішення припинити активну фазу операції з пошуку Еміліано Сали та пілота. Шанси на їх виживання вкрай низькі. Наші думки разом з близькими пілота та пасажира у такий складний для них час,
      – йдеться у заяві поліції.

      Пошуки тривали 3 доби, проте жодних слідів Еміліано Сали та пілота так і не знайдено.

      За попередньою інформацією, літак, на борту якого перебував футболіст, міг розбитися через обледеніння крил. Також 35-літній літак мав проблеми ще при перельоті до Нанта з Уельсу.

      Що сталося з Еміліано Салою

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      Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
      Джерело: 24 Канал
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