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Пропоновані Порошенком зміни до Конституції підтримав комітет парламенту

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Пропоновані Порошенком зміни до Конституції підтримав комітет парламенту
Пропоновані Порошенком зміни до Конституції підтримав комітет парламенту / Ілюстративне фото

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони на засіданні 5 вересня підтримав запропоновані Президентом України зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Відповідне рішення було ухвалено 11 членами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про пропоновані зміни комітету розповіла представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

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Головним для законопроекту визначений комітет з питань правової політики і правосуддя.

Комітет з нацбезпеки розглядає документ у числі інших чотирьох парламентських комітетів.

Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Конституція Верховна Рада Євроінтеграція Євросоюз НАТО
Джерело: 24 Канал
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