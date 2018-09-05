Пропоновані Порошенком зміни до Конституції підтримав комітет парламенту

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони на засіданні 5 вересня підтримав запропоновані Президентом України зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Відповідне рішення було ухвалено 11 членами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Про пропоновані зміни комітету розповіла представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. Читайте також: Думки розійшлися: нардепи прокоментували законопроект Порошенка про зміни до Конституції Головним для законопроекту визначений комітет з питань правової політики і правосуддя. Комітет з нацбезпеки розглядає документ у числі інших чотирьох парламентських комітетів. Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).