Пропоновані зміни Податкового кодексу токсичні для української економіки

Зміни в Податковий кодекс повинні вноситися після ретельного аналізу їх наслідків для української економіки.

Таку думку, після наради в ГФС, присвяченій питанню зміни ставок рентних платежів, висловив президент Об'єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков, повідомляє МИНПРОМ.

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Коментуючи положення внесеного до Верховної Ради законопроєкту №1210, А.Каленков зазначив, що в документ включили норми, які роблять його токсичним для української економіки.

Проти цього законопроєкту вже виступили Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата, Федерація роботодавців України, Український союз промисловців і підприємців та багато інших. І основна причина цього полягає в тому, що все робиться похапцем і в документі прописані норми, які при детальній дискусії туди б просто не увійшли. Тому, перш за все, ми просимо дати час для того, щоб нас почули. Набагато легше витратити час зараз, подивитися на економічні моделі, сценарії розвитку і побачити до чого це призведе, ніж потім дочекатися неминучого погіршення ситуації,

– підкреслив він.

А.Каленков висловив упевненість, що нова модель рентних платежів на всі види корисних копалин повинна бути вироблена в процесі великої податкової реформи, анонсованої прем'єр-міністром, яка повинна початися навесні наступного року.

Тому ми пропонуємо навесні повернутися до цього питання, і по новому прописати багато статей що стосуються не тільки ренти за залізорудній сировині, але й рентні платежі на всі корисні копалини і зробити це настільки якісно щоб система потім встояла на багато років вперед,

– сказав президент Укрметаллургпрома.

При цьому А.Каленков повідомив, що під час наради в ГФС сторони домовилися про те, що пропоновані законопроєктом №1210 норми, у випадку їх прийняття, повинні вводитися не з моменту підписання закону, а як мінімум з 1 січня 2020 року.

Президент Укрметаллургпрома також повідомив, що представники вітчизняного гірничо-металургійного комплексу на нараді погодилися із запропонованим законопроєктом №1210 підвищенням ставки рентних платежів з 8% до 10%, але виступили категорично проти зміни бази оподаткування.

Міняти зараз базу оподаткування з урахуванням того що навесні ми до цього повернемося – неефективно, неправильно, шкодить галузі і всій українській економіці,

– упевнений він.

Як відомо, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ, яка становить на сьогодні 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування, брати вартість товарної продукції (в тому числі і концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу, передбачених законопроєктом №1210, частка рентних платежів стосовно комерційного прибутку металургійних підприємств України істотно перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, ПАР коливається в діапазоні від 8,4% до 12,7%. А в Росії – всього 2,5%. В Україні, у випадку впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу, вона досягне 22%