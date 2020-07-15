Запропонований депутатами варіант накопичувальної пенсійної системи не зможе працювати в Україні.

Таку думку висловила заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз накопичувальна система другого рівня – це абсолютне зло. Не можна, щоб уряд це прийняв, депутати це прийняли. Це працює в країнах, де є верховенство права", – сказала вона.

Експерт вважає, що кошти, які пропонується накопичувати в недержавних пенсійних фондах, нікуди вкладати, оскільки в Україні немає фінансових інструментів, куди можна було б інвестувати. На її думку, гроші людей при цій системі не будуть захищені належним чином.

Те, що солідарна система не працює, – це невірна думка, підтримувана людьми, які вважають, що як тільки в Україні з'являться довгі гроші, то відразу ж з'явиться фондовий ринок. Це не так, він з'явиться, коли буде верховенство права та права інвесторів будуть захищені. Поки ми і наші засоби не захищені,

– сказала Репко.

Як повідомлялось, раніше Федерація роботодавців України виступила з відкритим зверненням щодо ризиків впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи).