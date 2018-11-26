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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Пропонували виступати за Росію, але я відмовився, – український плавець Говоров

      112 Читать новость на русском
      Андрій Говоров
      Андрій Говоров

      Український плавець Андрій Говоров отримував пропозиції виступати за збірну Росії, які навіть не розглядав, не дивлячись на певний тиск.

      Про це Андрій Говоров розповів в коментарі Tribuna.com.

      Читайте також: Українець Говоров виграв 50-метрівку батерфляєм на дебютному етапі Кубка світу з плавання

      Я нікому не хотів про це говорити. Вперше про це розповів Андрій Васильович Павелко. Я з ним розмовляв із цього приводу. Мені надходили подібні пропозиції, коли почалися всі ці події в Криму. Тоді я перебував в Італії. З незнайомих номерів зв'язувалися люди і пропонували поговорити на тему переходу. Я відмовляв. Був невеликий тиск з їхнього боку, але я не хотів би про це говорити. Ці пропозиції я навіть не розглядав,
      – заявив Говоров.

      Нагадаємо, що раніше Андрій Говоров, який має світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, вже розповідав, як його намагались перекупити росіяни.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини Росії плавання
      Джерело: 24 Канал
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