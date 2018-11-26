Пропонували виступати за Росію, але я відмовився, – український плавець Говоров

Український плавець Андрій Говоров отримував пропозиції виступати за збірну Росії, які навіть не розглядав, не дивлячись на певний тиск.

Про це Андрій Говоров розповів в коментарі Tribuna.com.

Читайте також: Українець Говоров виграв 50-метрівку батерфляєм на дебютному етапі Кубка світу з плавання

Я нікому не хотів про це говорити. Вперше про це розповів Андрій Васильович Павелко. Я з ним розмовляв із цього приводу. Мені надходили подібні пропозиції, коли почалися всі ці події в Криму. Тоді я перебував в Італії. З незнайомих номерів зв'язувалися люди і пропонували поговорити на тему переходу. Я відмовляв. Був невеликий тиск з їхнього боку, але я не хотів би про це говорити. Ці пропозиції я навіть не розглядав,

– заявив Говоров.

Нагадаємо, що раніше Андрій Говоров, який має світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, вже розповідав, як його намагались перекупити росіяни.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24