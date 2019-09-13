Пропонуємо одночасно провести місцеві вибори по всій Україні, – глава МЗС Пристайко
Центральна влада хотіла б провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями Донбасу, що тимчасово не є підконтрольними Україні. Втім, зробити зараз це не вдасться.
Про це глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко повідомив інформагентству "Інтерфакс-Україна".
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На нашу думку, ідеально було б провести вибори одночасно по всій країні, але поки зробити це не є можливим. У них (на окупованих територіях Донбасу – 24 канал) фейкові вибори відбувалися вже двічі, їх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території України, включаючи окуповану. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно,
– сказав він.
Глава МЗС водночас висловився стосовно так званої "формули Штайнмаєра", яку все частіше почали згадувати у контексті зібрання "нормандської четвірки" й подальшого вирішення ситуації на Донбасі.
"Формулу Штайнмаєра", яку погодив Петро Порошенко, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, маємо виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", – сказав він.
Пристайко запевнив, що "в формулі немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачувати когось у зраді чи перемозі".
Що таке "формула Штайнмаєра"?Алгоритм, за допомогою якого колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонував розв’язати складну ситуацію на Донбасі. Формула була запропонована у 2015 році. Її алгоритм – паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки. Приміром, спочатку запускається в дію закон про вибори, потім відводяться війська. Після цього проводяться вибори і після їх визнання ОБСЄ Донбасу надають особливий статус. Потім – повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.
Коли в Україні мають відбутися вибори до місцевих рад?
Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.
Зокрема, віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.
Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.
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