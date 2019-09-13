14:48
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Пропонуємо одночасно провести місцеві вибори по всій Україні, – глава МЗС Пристайко

      344 Читать новость на русском
      Вибори
      Вибори / 24 канал

      Центральна влада хотіла б провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями Донбасу, що тимчасово не є підконтрольними Україні. Втім, зробити зараз це не вдасться.

      Про це глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко повідомив інформагентству "Інтерфакс-Україна".

      Актуально: Рада підтримала розпуск ЦВК

      На нашу думку, ідеально було б провести вибори одночасно по всій країні, але поки зробити це не є можливим. У них (на окупованих територіях Донбасу – 24 канал) фейкові вибори відбувалися вже двічі, їх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території України, включаючи окуповану. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно,
      – сказав він.

      Глава МЗС водночас висловився стосовно так званої "формули Штайнмаєра", яку все частіше почали згадувати у контексті зібрання "нормандської четвірки" й подальшого вирішення ситуації на Донбасі.

      "Формулу Штайнмаєра", яку погодив Петро Порошенко, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, маємо виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", – сказав він.

      Пристайко запевнив, що "в формулі немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачувати когось у зраді чи перемозі".

      Що таке "формула Штайнмаєра"?Алгоритм, за допомогою якого колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонував розв’язати складну ситуацію на Донбасі. Формула була запропонована у 2015 році. Її алгоритм – паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки. Приміром, спочатку запускається в дію закон про вибори, потім відводяться війська. Після цього проводяться вибори і після їх визнання ОБСЄ Донбасу надають особливий статус. Потім – повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.

      Коли в Україні мають відбутися вибори до місцевих рад?

      Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.

      Зокрема, віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      blog_ava
      "Все ж таки дала йому в морду": сестра Сенцова лежить у лікарні з депресією
      сьогодні
      14490
      Теги: Новини України Місцеві вибори 2020 Вадим Пристайко МЗС України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1088
      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      сьогодні , 12:40 Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      1657
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1766
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сьогодні , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 358
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 11:46 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 3870
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук