Пропонують "роботу" в Amazon, Facebook, Google: в Україні шириться нова шахрайська схема

Останніми тижнями українцям активно надсилають sms-повідомлення з пропозицією роботи у топових міжнародних та українських компаніях. Насправді це ще одна шахрайська схема.

Шахраї пропонують українцям роботу мрії

У повідомленнях цинічно посилаються на біди війни. Мовляв, українці залишилися без роботи, тому ось вам "чудова пропозиція". Більше про шахрайську схему повідомляє 24 канал.

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Журналістам 24 каналу надійшло повідомлення про нібито роботу в американській компанії Amazon. Роботу обіцяють не бий лежачого – все, що для неї треба, це мобільний телефон.

Прості завдання можна виконувати в будь-який час і в будь-якому місці,

– запевняють у повідомленнях.

При цьому заробіток пропонують нібито від 1500 гривень в день.

Варто зауважити, що одразу помітний елемент тиску. Мовляв, на таку роботу візьмуть лише перших 800 людей. А першій сотні, які натиснуть на лінк, одразу виплатять 100 гривень.



Українцям надходять шахрайські повідомлення / Скриншот 24 каналу

Схожі повідомлення надходять і від Facebook, Google, eBay, AliExpress. Декому пропонують "роботу" в українських компаніях ROZETKA та OLX. Повідомлення відправляють з номерів, які мають телефонні коди Лаосу, Камбоджі та Малайзії. Цікавий момент, що навіть роботу в українських компаніях з якогось дива пропонують з країн Азії.

Реакція компаній на повідомлення

На масову розсилку повідомлень відреагували у ROZETKA.

Хочемо застерегти вас від цієї небезпеки та повідомити, що ROZETKA шукає співробітників виключно через сайти пошуку роботи,

– мовиться у повідомленні.

Компанія закликала українців бути пильними.

Ми також закликаємо вас не відкривати підозрілі лінки і не довіряти шахрайським схемам. Компанії такого рівня не шукають працівників у такий спосіб. Будьте обачні!