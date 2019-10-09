Пропозиція підвищити ренту спровокувала паніку на видобувних підприємствах, – Метінвест

Плани Верховної Ради підвищити ренту на видобуток залізної руди привели до зростання панічних настроїв і перегляду інвестиційних планів на підприємствах гірничодобувного сегмента.

Про це заявила фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова в ході засідання робочої групи при комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Uaprom.

Депутати і представники бізнесу обговорювали положення законопроєктів 1210 і 1210-1, подані в парламент представниками фракції "Слуга народу". Крім іншого, документи пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

На жаль, вже на підприємствах паніка, вже стоп з інвестицій. Не хочеться перетворювати експертний комітет в пропагандистський майданчик, але це все-таки реально. Будь-які рішення приймаються виходячи з економічної доцільності: чине буде вигідно за витратами добувати руду, її будуть купувати у Бразилії і в Австралії. Ось і все,

– зазначила Данкова.

Вона нагадала, що підприємства "Метінвесту" дотримуються рекомендований МВФ паритет розподілу прибутку видобувних компаній, згідно з яким власник надр отримує 40% прибутку, а компанія, яка надалі інвестує в розвиток своєї діяльності – 60%.

"За перерахованими платежами, а це рента і податок на прибуток, ми його навіть перевиконуємо. Відповідно, чому робиться висновок про надприбутковість підприємства – мені незрозуміло", – заявила Данкова.

Депутати комітету наполягають на озвученій раніше пропозиції використовувати формульний підхід для визначення ренти. Розмір ренти пропонується встановити на рівні 8% від вартості тонни ЗРС за індексом Platts в Північному порту Китаю. При цьому формула в такому вигляді не враховує витрати бізнесу на транспортування сировини залізницею і в порти Китаю, що, за оцінками бізнесу, складають до 30% від вартості продукції.