Пропозиції "послати" їх – безвідповідальні, – Милованов про співпрацю України з МВФ

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що відсутність програми МВФ для України призведе до економічної кризи.

Милованов наголошує, що після підтвердження програми Фонду для України важливо залучати нових інвесторів.

До теми: Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці: що це означає

Він також прокоментував заяви супротивників співпраці з МВФ. За його словами, пропозиції "послати" Міжнародний фонд є безвідповідальними, або робляться тими, хто не розібрався в суті ролі Фонду для України.

Він переконує, що мовиться не про гроші, а про довіру до економіки України.

МВФ – такий собі маркер довіри. Є підтримка МВФ – є довіра внутрішніх та міжнародних інвесторів до стану української економіки та програми розвитку економіки, а також до дій керівництва держави,

– пояснив міністр.

Адже МВФ, підкреслив він, надає позику, тільки коли впевнений, що економічна політика держави відповідальна, а дії влади – виважені та обґрунтовані.

Глава Мінфіну нагадав, що МВФ надає кредити Україні під низький відсоток – 2-3% в американських доларах:

Це рівень інфляції в доларі. Тобто ми майже нічого не втрачаємо, а інколи (якщо гривня посилюється) навіть заробляємо на такому кредиті. Але більш правильно сказати, що зазвичай гроші ідуть у резерви Національного банку України і не використовуються – це кошти на випадок економічних проблем. З часом ми їх повертаємо, і потім – або беремо кредит знову, або купуємо резерви за гривню,

– сказав Милованов.

Про що домовились МВФ і Україна

Варто знати: За яких обставин Гончарук піде у відставку

Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці. Протягом трьох років, згідно з досягнутими українською владою та МВФ домовленостями, Україна отримає від Фонду 4 мільярди спеціальних прав запозичення.

Спеціальні права запозичення або SDR – це резервний актив (аби не залежати від ціни на золото чи курсу долара США) та спеціальний платіжний засіб Міжнародного валютного фонду. Він існує тільки у безготівковій формі та у вигляді записів на банківських рахунках.



Станом на 7 грудня 2019 року 1 SDR дорівнює 32 гривні 69 копійок. Іншими словами, МВФ та Україна домовилися про кредитування на 130 мільярдів 760 мільйонів гривень, які країна від Фонду отримає протягом трьох років. Для порівняння: ця сума – приблизно 13,5% видаткової частини Бюджету-2020.

Раніше про переговори з МВФ: головне