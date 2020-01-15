Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: яка ситуація зараз

Вранці 15 січня працівники Київтеплоенерго завершили ремонт трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza. Розпочалися роботи з відновлення асфальту. Рух на вулицях поблизу місця прориву теплотраси досі залишається ускладненим.

Про те, що результати аварії вдалося ліквідувати, повідомили у фейсбуці Київтеплоенерго.

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Аварійні бригади Київтеплоенерго завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу поблизу ТРЦ Ocean Plaza. З моменту виявлення пошкодження три бригади працювали в цілодобовому режимі,

– йдеться в повідомленні.

Аварійники розрили місце пошкодження, демонтували трубопровід, гідроізолювали та укрупнили вузли трубопроводів. Крім того, замінили усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метрів на проїжджій частині.

У Київтеплоенерго також додали, що наразі розпочинаються роботи з відновлення асфальтного покриття.

Рух на вулицях поблизу аварії й надалі залишається ускладненим. Зокрема, важко проїхати поблизу вулиці Богдана Хмельницького та Володимирської, а також у районі Маріїнського парку. Велике скупчення автомобілів спостерігається біля станції метро Печерська – на вулиці Генерала Алмазова. Краще оминати вулицю Антоновича, рух по якій досі перекрито через прорив теплотраси.

Ситуація на місці прориву тепломережі біля Ocean Plaza / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Аварія теплотраси поблизу Ocean Plaza: що відомо