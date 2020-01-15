Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: яка ситуація зараз
Вранці 15 січня працівники Київтеплоенерго завершили ремонт трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza. Розпочалися роботи з відновлення асфальту. Рух на вулицях поблизу місця прориву теплотраси досі залишається ускладненим.
Про те, що результати аварії вдалося ліквідувати, повідомили у фейсбуці Київтеплоенерго.
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Аварійні бригади Київтеплоенерго завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу поблизу ТРЦ Ocean Plaza. З моменту виявлення пошкодження три бригади працювали в цілодобовому режимі,
– йдеться в повідомленні.
Аварійники розрили місце пошкодження, демонтували трубопровід, гідроізолювали та укрупнили вузли трубопроводів. Крім того, замінили усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метрів на проїжджій частині.
У Київтеплоенерго також додали, що наразі розпочинаються роботи з відновлення асфальтного покриття.
Рух на вулицях поблизу аварії й надалі залишається ускладненим. Зокрема, важко проїхати поблизу вулиці Богдана Хмельницького та Володимирської, а також у районі Маріїнського парку. Велике скупчення автомобілів спостерігається біля станції метро Печерська – на вулиці Генерала Алмазова. Краще оминати вулицю Антоновича, рух по якій досі перекрито через прорив теплотраси.
Ситуація на місці прориву тепломережі біля Ocean Plaza / Фото Андрія Костюка (24 канал)
Аварія теплотраси поблизу Ocean Plaza: що відомо
- Прорив тепломережі трапився ввечері 13 січня на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
- На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток потрапила задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
- Загалом надзвичайники врятували 13 осіб. Чотирьох людей витягли з маршрутного таксі, яке потрапило задніми колесами в яму. Троє осіб були в тролейбусі. Шестеро залишалося на першому поверсі торговельного центру Оcean Plaza, де і сталася аварія. Ще 7 людей госпіталізували. Станом на ранок 15 січня у лікарні залишалися 5 постраждалих. Опіки у них поверхові, стан у людей не важкий.
- За фактом прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві поліція відкрила кримінальне провадження і почала розслідувати справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Згодом у прокуратурі Києва повідомили, що змінили кваліфікацію справи. Тепер її розслідуватимуть як порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промпродукції правил, що стосуються безпечного її використання.
- За останні три дні прориви тепломережі сталися ще у 3 місцях Києва. Детальніше читайте тут.