Прорив труби біля Ocean Plaza: комунальники відзначилися заявою про порушення з боку ТРЦ

Ввечері 13 січня поруч із ТРЦ Оcean Plaza у Києві прорвало теплотрасу. Вулицю Антоновича, а також перший поверх торгового центру залило окропом, постраждали 7 осіб. Тим часом у Київтеплоенерго натякають: теплотрасу могло прорвати через порушення у будівництві Ocean Plaza.

Під час будівництва ТРЦ Ocean Plaza були порушені нормативи в охоронній зоні тепломереж. Про це на брифінгу розповів начальник відділу експлуатації теплових мереж Київтеплоенерго Олександр Пелипишин, передає УНІАН.

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Під час забудови Ocean Plaza теплова магістраль, але яка проходить не по цій ділянці, а трохи далі, побудована з порушенням охоронної зони,

– наголосив він.

Тепер спеціальна комісія має вирішити, чи вплинуло це на прорив трубопроводу. Водночас, Пелипишин заперечив інформацію про те, що гідравлічні випробування могли спричинити аварію тепломережі.

"Ця ділянка трубопроводу, яка зараз ремонтується, у червні пройшла таке випробування і витримала випробувальний тиск… Гідравлічні випробування проводяться, згідно з нормативними актами і правилами, тому ми тут змінювати, на жаль, нічого не можемо", – додав він.

Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza: