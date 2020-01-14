17:55
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини Києва
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Прорив труби біля Ocean Plaza: комунальники відзначилися заявою про порушення з боку ТРЦ

      368 Читать новость на русском
      Прорив теплотраси біля Ocean Plaza / Андрій Костюк (24 канал)

      Ввечері 13 січня поруч із ТРЦ Оcean Plaza у Києві прорвало теплотрасу. Вулицю Антоновича, а також перший поверх торгового центру залило окропом, постраждали 7 осіб. Тим часом у Київтеплоенерго натякають: теплотрасу могло прорвати через порушення у будівництві Ocean Plaza.

      Під час будівництва ТРЦ Ocean Plaza були порушені нормативи в охоронній зоні тепломереж. Про це на брифінгу розповів начальник відділу експлуатації теплових мереж Київтеплоенерго Олександр Пелипишин, передає УНІАН.

      Важливо: Потоп в Ocean Plaza у Києві: є постраждалі з опіками – фото та відео

      Під час забудови Ocean Plaza теплова магістраль, але яка проходить не по цій ділянці, а трохи далі, побудована з порушенням охоронної зони,
      – наголосив він.

      Тепер спеціальна комісія має вирішити, чи вплинуло це на прорив трубопроводу. Водночас, Пелипишин заперечив інформацію про те, що гідравлічні випробування могли спричинити аварію тепломережі.

      "Ця ділянка трубопроводу, яка зараз ремонтується, у червні пройшла таке випробування і витримала випробувальний тиск… Гідравлічні випробування проводяться, згідно з нормативними актами і правилами, тому ми тут змінювати, на жаль, нічого не можемо", – додав він.

      Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza:

      • Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
      • Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок. Ще 13 осіб, які перебували в епіцентрі подій, рятувальникам вдалося оперативно евакуювати.
      • Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує близько 3 тисячі будівель.
      Рада проголосувала за скасування адвокатської монополії у першому читанні
      сьогодні
      8857
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Прорив теплотраси біля Ocean Plaza Новини Києва Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Чому ЗМІ не мають давати можливість антивакцинаторам поширювати свої думки
      Олександр Бевза 27
      сьогодні , 17:00 Российская пропаганда утрачивает силу: почему сорвалось ливийское перемирие
      Ель Мюрид 270
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18192
      сьогодні , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      441
      сьогодні , 16:05 Аваков може перетворити Зеленського на маріонетку: ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Гнапом
      Олена Трибушна 674
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук