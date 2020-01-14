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      Прорив труби біля Ocean Plaza в Києві: поліція відкрила справу

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      За фактом прориву тепломережі біля Ocean Plaza в Києві поліція відкрила справу / kiev.informator.ua

      За фактом прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.

      У поліції підтвердили, що внаслідок аварії в тепломережі на вулиці Антоновича постраждали 10 людей, з яких 7 потрапили лікарні.

      Читайте також: Біля Ocean Plaza в Києві з'явився ще один провал в асфальті: фото і відео

      Наразі у межах досудового розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити усі обставини події.

      На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.

      Зауважимо, що у зв'язку з проривом тепломережі в Києві зі змінами курсують тролейбуси та автобуси.

      Ліквідацію аварії завершать вранці 15 січня. У другій половині цього ж дня планують відновити рух транспорту вулицею Антоновича, що поруч з ТРЦ.

      Що відомо про прорив теплотраси в Києві

      Ввечері 13 січня на вулиці Антоновича Києва поряд з ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, затопило і перший поверх торгово-розважального центру.

      На місці також провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.

      Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.

      Дивіться відео з місця прориву теплотраси в Києві:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини Розслідування Аварії та ДТП
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