Прорив труби біля Ocean Plaza в Києві: поліція відкрила справу

За фактом прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.

У поліції підтвердили, що внаслідок аварії в тепломережі на вулиці Антоновича постраждали 10 людей, з яких 7 потрапили лікарні.

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Наразі у межах досудового розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити усі обставини події.

На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.

Зауважимо, що у зв'язку з проривом тепломережі в Києві зі змінами курсують тролейбуси та автобуси.

Ліквідацію аварії завершать вранці 15 січня. У другій половині цього ж дня планують відновити рух транспорту вулицею Антоновича, що поруч з ТРЦ.

Що відомо про прорив теплотраси в Києві

Ввечері 13 січня на вулиці Антоновича Києва поряд з ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, затопило і перший поверх торгово-розважального центру.

На місці також провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.

Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.

Дивіться відео з місця прориву теплотраси в Києві: