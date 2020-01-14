Прорив труби біля Ocean Plaza в Києві: поліція відкрила справу
За фактом прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.
У поліції підтвердили, що внаслідок аварії в тепломережі на вулиці Антоновича постраждали 10 людей, з яких 7 потрапили лікарні.
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Наразі у межах досудового розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити усі обставини події.
На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.
Зауважимо, що у зв'язку з проривом тепломережі в Києві зі змінами курсують тролейбуси та автобуси.
Ліквідацію аварії завершать вранці 15 січня. У другій половині цього ж дня планують відновити рух транспорту вулицею Антоновича, що поруч з ТРЦ.
Що відомо про прорив теплотраси в Києві
Ввечері 13 січня на вулиці Антоновича Києва поряд з ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом, затопило і перший поверх торгово-розважального центру.
На місці також провалився асфальт і одна з маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром 2 на 2 метри.
Внаслідок інциденту до лікарні потрапили 7 людей з опіками кінцівок.
Дивіться відео з місця прориву теплотраси в Києві: