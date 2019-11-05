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      У центрі Києва прорвало трубу: асфальт "поплив", під землю пішла іномарка – фото, відео

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      Провалився асфальт і автомобіль на Шота Руставелі: відео, фото
      Авто застрягло у розплавленому асфальті / фото з соцмереж

      Інцидент стався на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського. Кияни кажуть: подібні випадки на цій частині дороги – не рідкість. "Гейзери", що вирвались з-під землі, вже частково розплавили асфальтне покриття.

      Воно провалилося під двома автомобілями. Один із них втрапив у пастку: його колеса застрягли у покритті. Водій іномарки поспішив покинути її салон, він отримав опіки від гарячої води. Про інцидент з місця подій інформує кореспондентка 24 каналу.

      А ось, як у Києві "плавали" торік: У Києві стався масштабний прорив труби: вулиці перетворились на озеро

      Щиро шкода водія постраждалого автомобіля. Цікаво, хто буде компенсувати збитки… Коти, в центрі Києва – безкоштовні гарячі ванни, скраб, спа,
      – іронізують у соцмережах.

      Ймовірно, через запуск опалювального сезону в столиці на вулиці Шота Руставелі прорвало гнилу трубу. На місці працюють аварійні служби.

      "Асфальт розплавився, як сир на гарячому бутерброді. Об’їжджайте", – пишуть у мережі.

      автомобіль провалився Київ Руставелі Саксаганського
      Автомобіль провалився у розплавлений асфальт/ фото Марії Писаренко (24 канал)

      Саксаганського Руставелі Київ дорога асфальт прорив труби
      Місце інциденту вже загородили для проїзду/ фото Марії Писаренко (24 канал)

      Саксаганського Руставелі прорив труби Київ
      На місці працюють екстрені служби/ фото Марії Писаренко (24 канал)

      Саксаганського Руставелі прорив труби
      "Асфальт поплавився, ніби сир", – пишуть у мережі/ фото з соцмереж

      Місце аварії: перехрестя Саксаганського – Руставелі, центр Києва

      Як передає з місця інциденту кореспондентка 24 каналу, під асфальт провалилася одна автівка, іншу – майже затопило гарячою водою. Проте її вчасно відтягнув ланцюгами водій трактора, що проїжджав повз.

      Водій іномарки, що провалилася під землю, ошпарив окропом ноги. Його автомобіль не застрахований.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Водопостачання Дороги Новини Києва
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