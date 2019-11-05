У центрі Києва прорвало трубу: асфальт "поплив", під землю пішла іномарка – фото, відео

Інцидент стався на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського. Кияни кажуть: подібні випадки на цій частині дороги – не рідкість. "Гейзери", що вирвались з-під землі, вже частково розплавили асфальтне покриття.

Воно провалилося під двома автомобілями. Один із них втрапив у пастку: його колеса застрягли у покритті. Водій іномарки поспішив покинути її салон, він отримав опіки від гарячої води. Про інцидент з місця подій інформує кореспондентка 24 каналу.

А ось, як у Києві "плавали" торік: У Києві стався масштабний прорив труби: вулиці перетворились на озеро

Щиро шкода водія постраждалого автомобіля. Цікаво, хто буде компенсувати збитки… Коти, в центрі Києва – безкоштовні гарячі ванни, скраб, спа,

– іронізують у соцмережах.

Ймовірно, через запуск опалювального сезону в столиці на вулиці Шота Руставелі прорвало гнилу трубу. На місці працюють аварійні служби.

"Асфальт розплавився, як сир на гарячому бутерброді. Об’їжджайте", – пишуть у мережі.



Автомобіль провалився у розплавлений асфальт/ фото Марії Писаренко (24 канал)



Місце інциденту вже загородили для проїзду/ фото Марії Писаренко (24 канал)



На місці працюють екстрені служби/ фото Марії Писаренко (24 канал)



"Асфальт поплавився, ніби сир", – пишуть у мережі/ фото з соцмереж

Місце аварії: перехрестя Саксаганського – Руставелі, центр Києва

Як передає з місця інциденту кореспондентка 24 каналу, під асфальт провалилася одна автівка, іншу – майже затопило гарячою водою. Проте її вчасно відтягнув ланцюгами водій трактора, що проїжджав повз.

Водій іномарки, що провалилася під землю, ошпарив окропом ноги. Його автомобіль не застрахований.