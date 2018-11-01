Прорив у медицині: паралізований пацієнт знову почав ходити

Швейцарські медики зробили неможливе – поставили на ноги 30-річного паралізованого пацієнта Девіда Мзі. Чоловік знову почав ходити, це стало можливо завдяки спінальному імпланту.

Дослідження щодо революційного методу Швейцарського федерального технологічного інституту у Лозанні було опубліковане у журналі Nature, повідомляє CNN.

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Як відомо, спинний мозок переносить повідомлення від головного мозку до інших частин тіла, що дозволяє людині рухати кінцівками. Тож медики вживили трьом добровольцям, у яких наявні травми хребта, електростимулятори.

Імпланти були використані саме для того, щоб подолати розриви у спинному мозку і передати сигнали з головного мозку через пошкоджені ділянки хребта.

У Швейцарії паралізований пацієнт знову почав ходити

Одному з добровольців, 30-річному Девіду Мзі, якому медики пророкували довічний параліч, стимулятор допоміг знову навчитися ходити самостійно.

Результати експерименту на пацієнтах перевершили всі очікування — вони змогли відновити контроль над м'язами ніг. Лише за два дні новий рух ставав майже природним для чоловіків, а протягом тижня вони навчилися ходити з обмеженою допомогою.

При цьому рухова активність певною мірою збереглася і після вимикання стимуляторів. Однак вчені попередили, що говорити про однозначний успіх поки зарано, адже дослідження перебувають на ранній стадії.

Не так давно думка про те, що паралізована протягом багатьох років людина знову зможе ходити, була лише мрією. Але завдяки цим досягненням науки ми наблизили мрію до реальності,

– йдеться у статті.

Паралізований пацієнт знову почав ходити – відео

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