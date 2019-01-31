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      Прорив у розумінні роботи мозку: сигнали перетворили у слова

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      Штучний інтелект навчився розпізнавати сигнали мозку
      Штучний інтелект навчився розпізнавати сигнали мозку / futurum.today

      Вчені з Колумбійського університету створили штучний інтелект, який може перетворювати мозкові сигнали в усне мовлення.

      У розробці нейромережі взяли участь п'ять добровольців, які страждають на епілепсію і яким робили операцію на мозку. Вчені вимірювали їх мозкову активність в той момент, коли вони слухали фрази різних людей. Потім ці дані використовувалися для навчання штучного інтелекту, пише Scientific Reports.

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      Демонструючи свою розробку, дослідники програвали добровольцям записи лічби від нуля до дев'яти. Нейромережа аналізувала мозкову активність учасників і за допомогою синтезатора голосу відтворювала початкове слово. Точність відтворення склала 75% – набагато вище, ніж очікували вчені.

      Штучний інтелект
      Штучний інтелект переводить сигнали в слова 

      Зараз команда працює над розширенням можливостей штучного інтелекту, щоб він міг розпізнавати складні слова і словосполучення. В майбутньому технологія допоможе людям з повністю паралізованим тілом, але неушкодженим мозком, спілкуватися з навколишнім світом.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Штучний інтелект Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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