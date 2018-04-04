Побиття учнями престижного ліцею Києва свого товариша завершилося для того переломом хребта

Нещодавно в одному з ліцеїв Києва однокласники так сильно побили Максима Чернікова, що той у результаті отримав перелом хребта та на чотири місяці став прикутим до ліжка. Інцидент трапився у сьомому класі.

Як повідомляє ТСН, 12-річний хлопець на початку навчального року перейшов зі звичайної школи до спеціалізованого столичного Ліцею податкової та рекламної справи, щоб йому легше було втілити у життя свою мрію – стати рекламістом.

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Відбирали сумку, били, штовхалися, брали рюкзаки та перекладали речі. Після цього я побіг на другий поверх. Але вони там мене знайшли та побігли. Некришевич мене ударив у плече, я захищався, щоб вони мені в голову не влучили. Некришевич сказав дітям, які там стояли: "Відійдіть!", і зі всієї сили ударив мене, я відлетів і упав,

– згадує ліцеїст.

За його словами, опісля його привели до медпункту: він скаржився на гострий біль у спині, грудях і серці, не відчував ніг і зателефонував своїй бабусі.

"Я приїхала через півтори години туди. І ніяка допомога дитині не була наданою взагалі! Розумієте? При всьому при тому, що дитина скаржилася на гострий серцевий біль. Найперше, коли вони зайшли до кабінету, знаєте, про що вони запитали? Вони не запитали, як він почувається, вони запитали: а ти бився? А ти давав здачі? А хто перший кого вдарив? Поки я в грубій формі не зупинила цей допит. Потім уже приїхала "швидка допомога", – стверджує Валентина Волокжаніна, бабуся Максима.

Як підкреслюється у матеріалі, вже в лікарні у хлопця було виявлено набряк спинного мозку та забій грудної клітки, а за деякий час медики встановили остаточний діагноз – перелом хребта.

Керівництво ліцею своєю чергою зазначило, що подібні інциденти ніколи раніше в їхньому навчальному закладі не виникали, а у ситуації з Максимом діяли за законом.

"Ми провели розслідування, відповідно до чинного законодавства в триденний термін, з’ясували обставини, покарали винних. Це заступник з виховної роботи, це черговий вчитель – отримали адміністративне стягнення", – розповіла директорка ліцею Ірина Бабка.

Натомість мати хлопця оприлюднила зовсім протилежні дані. Як зауважила жінка, учні класу, в якому навчається її син, постійно викладають в інтернет відео знущань над іншими дітьми.

Почав розповідати, що хлопці ображають одне одного, знімають постійно на відео, знімають його, як він переодягається в роздягальні, коли йде на уроки. Розказав про те, як його однокласника Женю Раєвського побили, просто поваляли ногами. Діти це розцінюють як гру,

– переконує Ганна Чернікова.

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На переконання ж директорки ліцею, такі випадки є звичайним конфліктом.

"Ви ж розумієте, що це діти, це людський фактор, це ситуація спілкування підлітків. Виникають різні моменти, різні ситуації, але не було та немає таких, які не можуть люди між собою вирішити", – зазначила Ірина Бабка.

Нагадаємо, про жорсткість підлітків один до одного почали говорити після випадку у Чернігові, який трапився рік тому – тоді група підлітків жорстоко побила 14-річну Поліну Малоштан та увесь процес зняли на відео. В результаті школярка опинлася в лікарні, а щодо нападниць відомо, що їх було троє: найстаршій – 18 років, і на момент нападу вона була студенткою Чернігівського педуніверситету.