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Проросійські бойовики 52 рази обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

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Проросійські бойовики 52 рази обстріляли позиції ЗСУ: є поранені
Проросійські бойовики 52 рази обстріляли позиції ЗСУ: є поранені / фото з відкритих джерел

Минулої доби, 14 квітня, російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню здійснивши 52 обстріли позицій українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії двічі обстріляні захисники Широкиного, а з мінометів калібру 82 мм – Пісків та Шахти "Бутівка". Також з гранатометів різних систем вогонь вівся по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Лебединського, Талаківки і Шахти "Бутівка", з озброєння БМП – по захисниках Новотроїцького та Водяного, із зенітної установки – поблизу Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів – по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового, Новотроїцького, Лебединського, Водяного та Шахти "Бутівка", повідомляють у штабі.

Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Авдіївки, Широкиного, Лебединського, Талаківки, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Гнутового, Шахти "Бутівка" і Талаківки – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор обстрілював оборонців Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети противник застосував під Луганським, а гранатомети та великокаліберні кулемети – в районі Майорська. Також з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників Троїцького,
– зазначають військові.

Унаслідок бойових дій троє українських захисників зазнали поранення. Повідомляється, що українських воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія АТО
Джерело: 24 Канал
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