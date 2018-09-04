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Проросійські бойовики Донеччини готуються до наступу, – український лікар

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Проросійські бойовики Донеччини готуються до наступу, заявив український лікар Чернов
Проросійські бойовики Донеччини готуються до наступу, заявив український лікар Чернов / Фото з вільних мереж

Проросійські бойовики у Новоазовському районі окупованої території Донеччини готуються до запеклих боїв. У зв’язку з цим окупаційні сили розпорядилися виділити в "резерв для поранених військовослужбовців" 50 ліжок.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український лікар, засновник проекту "Колаборанти, що бувають в Україні" Олександр Чернов.

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Він уточнив, що відповідний наказ надійшов з "МОЗ ДНР" у Новоазовську центральну районну лікарню, яка розрахована всього на 140 ліжок. Чернов зазначив, що за останні 3 роки для проросійських бойовиків жодного разу не виділялося більше 20 ліжок.

Окупаційна влада серйозно готується до наступу (свого чи нашого?). На цьому тижні чекають масштабну "інспекцію" по лінії "госпітальної медицини" з "консультантами" з РФ! Сьогодні на єдиному морському курорті ОРДЛО – селищі Сєдове вперше з 2014 року вже була солідна медкомісія з Новоазовська: також у її складі донецькі і ростовські "військові лікарі",
– розповів український лікар.

"Відвідали місцевий ФАП, були в холі музею ім. Сєдова – його розглядають як один з варіантів польового госпіталю при "завалі" поранених орків!", – додав Чернов.

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Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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