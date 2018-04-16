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Проросійські бойовики хочуть знищити безпілотник ОБСЄ та звинуватити у цьому ЗСУ, – розвідка

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Проросійські бойовики хочуть знищити безпілотник ОБСЄ та звинуватити у цьому ЗСУ, – розвідка
Проросійські бойовики хочуть знищити безпілотник ОБСЄ та звинуватити у цьому ЗСУ, – розвідка / ukrinform.ua

Найближчим часом проросійські бойовики планують здійснення чергової провокації під час роботи на окупованих територіях представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Таку інформацію вдалося отримати розвідці штабу АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Розвідці штабу АТО стало відомо, що черговим силам протиповітряної оборони противника, зокрема на Бахмутському напрямку, надано дозвіл на знищення у зонах їхньої відповідальності безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ. При цьому, противник отримав вказівку враховувати траєкторію польоту БПЛА ОБСЄ та розташування позицій сил АТО аби після ураження безпілотника перекласти відповідальність за його знищення на українських військових", – йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, 16 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія ОБСЄ АТО
Джерело: 24 Канал
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