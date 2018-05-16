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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Проросійські бойовики і Москва бояться, що ЗСУ вже завтра перейдуть у наступ, – Тимчук

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Проросійські бойовики і Москва бояться, що ЗСУ вже завтра перейдуть у наступ, – Тимчук
Проросійські бойовики і Москва бояться, що ЗСУ вже завтра перейдуть у наступ, – Тимчук / Goloskarpat.info

Початок Операції Об’єднаних сил на Донбасі, отримання Україною "Джавелінів" та візит на Донбас спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера неабияк схвилювали проросійських бойовиків та їх російське командування. Так, вони справді вірять, що ЗСУ можуть розпочати масштабний наступ.

Таку думку виданню "Апостроф" висловив український нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що у Кремлі і серед керівництва російських окупаційних сил на Донбасі дуже однозначно сприйняли переформатування АТО в ООС – "нібито йде підготовка Києва до силового варіанту вирішення проблем окупованого Донбасу".

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Друге – це надання Україні летальних озброєнь, в першу чергу ПТРК "Джавелін". Це було сприйнято так, що Київ готується вже завтра наступати в усіх напрямках. І візит Волкера там якраз сприймається в контексті цієї загальної парадигми. Тобто очікування наступу ЗСУ, і тут нібито приїхав товариш зі Штатів, щоб вирішувати політичні питання. Наприклад, що робити далі з Донбасом у контексті військової операції Збройних сил України,
– пояснив Тимчук.

Він зазначив, що це викликає серед них вкрай негативний резонанс. Так, в "Інформаційному спротиві" спершу були впевнені, що цей резонанс серед бойовиків – суто "пропагандистська складова в контексті того, щоб мобілізувати місцеве населення проти спільної загрози, а цим питанням вирішити проблеми доукомплектування особовим складом 1-го "армійського корпусу ДНР" і 2-го "армійського корпусу ЛНР" .

Однак з тих внутрішніх документів, інформація про які надходить нам, створюється стійке враження, що це не пропагандистські штампи. У такий сценарій реально вірять у Москві, Донецьку і Луганську. На найвищому рівні вони справді бояться, що ЗСУ вже завтра перейдуть у наступ і буде кривава бійня на всій окупованій території,
– резюмував Тимчук.

До слова, 15 травня із візитом на Донбасі побував спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, якій провів зустріч з командиром ООС Сергієм Наєвим. Після зустрічі на прес-конференції Волкер заявив про свою готовність відвідати Донецьк та Луганськ, однак тільки після їх перехід під контроль України.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Війна на Донбасі Курт Волкер Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Джавелін
Джерело: 24 Канал
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