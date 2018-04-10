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Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українців: є поранений

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Проросійські бойовики на Донбасі
Проросійські бойовики на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Упродовж першої половини доби на Донбасі проросійські бойовики продовжувати порушувати режим повного припинення вогню під час перемир'я. Станом на 18.00 10 квітня було зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслюють українські військові, зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів було обстріляно українські позиції поблизу населеного Бердянського, а у районі Пісків проросійські найманці застосовували міномети калібру 82 міліметри, великокаліберні кулемети та озброєння БМП.

Крім того, переконують у Штабі, гранатомети різних систем використовувалися поблизу Лебединського, Водяного та Шахти "Бутівка", протитанковий ракетний комплекс – неподалік Широкиного, а великокаліберні кулемети – у районі Гнутового, Новотроїцького та Опитного. Також захисники Гунтового потрапили під вогонь з озброєння БМП, оборонці Авдіївки, Павлополя, Красногорівки та Новотроїцького було обстріляно зі стрілецької зброї та під Водяним діяв ворожий снайпер.

Щодо Луганському напрямку, то, за словами воїнів, від початку доби тут зберігалася тиша.

"Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення. Постраждалого воїна доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу", – додають у прес-центрі Штабу АТО.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що Росія не підтримує розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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