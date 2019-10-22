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      Проросійські бойовики на Донбасі відправили за ґрати українського журналіста Асєєва

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      Станіслав Асєєв
      Станіслав Асєєв / кадр з відео

      Українця засудили до 15 років в’язниці. Відповідне рішення прийняв так званий "Верховний суд ДНР". Блогера та журналіста Станіслава Асєєва звинувачують у шпигунстві та екстремістській діяльності.

      Про вирок від так званого "суду" інформує низка сепаратистських ЗМІ. Факт також підтверджує екснардеп парламентів 7 та 8 скликань Єгор Фірсов.

      Актуально: Зеленський заявив, що Україна докладає зусиль для звільнення Асєєва з полону бойовиків

      Терористи засудили Станіслава Асєєва (Васіна) до 15 років суворого режиму. Про це відважно повідомляє "прокуратура ДНР". Добре, що в обвинуваченні визнали те, що Стас "готував матеріали, які негативно висвітлюють діяльність органів влади ДНР". Це і є найголовніше звинувачення, за яким Стаса засудили,
      – пише він.

      Повний вирок суду проти Асєєва звучить так: покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи строком на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

      Покарання призначили ще в серпні, а лише зараз про нього стало відомо.

      Що відомо про Станіслава Асєєва?

      • Український блогер, журналіст, відомий також під псевдонімом Станіслав Васін.
      • Журналіст жив у Донецьку та з початку окупації, писав для таких українських ЗМІ, як: "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Радіо свобода" тощо.
      • Він зник безвісти в окупованому Донецьку на початку літа 2017 року. Спочатку окупанти повідомляли, що нічого не знають про Асєєва. Проте згодом визнали, що тримають чоловіка в ув’язненні.
      • Через місяць після арешту Асєєва показали по російському телебаченню. Під час короткого ролика він "зізнається" у шпигунстві. Та колеги журналіста певні: відео записали під тиском і примусом.
      • У червні 2018 року була презентована збірка дописів Станіслава Асєєва про життя на непідконтрольному Києву Донбасі. Книга має назву "Ізоляція".
      • Цікаво, що Асєєва можуть утримувати у приміщенні, яке має таку ж назву. Йдеться про колишній завод, який переобладнали у культурний центр. Після того, як Київ втратив контроль над Донецьком, ворог зробив там тюрму.

      Станіслав Асєєв журналіст
      Станіслав Асєєв

      Водночас, Фірсов вважає засудження Асєєва хорошим сигналом. Це може свідчити про майбутній обмін, в рамках якого окупанти повернуть полонених українців.

      В цілому факт засудження був очікуваний. Це, як правило, є умовою обміну. Сподіваємося, що переведення в колонію поліпшить місце утримання Стаса. Тому, як би дивно це не звучало, вирок – не є поганим сигналом. Дуже сподіваємося на швидкий обмін!
      – додав нардеп.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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