Проросійські бойовики на Донбасі відправили за ґрати українського журналіста Асєєва

Українця засудили до 15 років в’язниці. Відповідне рішення прийняв так званий "Верховний суд ДНР". Блогера та журналіста Станіслава Асєєва звинувачують у шпигунстві та екстремістській діяльності.

Про вирок від так званого "суду" інформує низка сепаратистських ЗМІ. Факт також підтверджує екснардеп парламентів 7 та 8 скликань Єгор Фірсов.

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Терористи засудили Станіслава Асєєва (Васіна) до 15 років суворого режиму. Про це відважно повідомляє "прокуратура ДНР". Добре, що в обвинуваченні визнали те, що Стас "готував матеріали, які негативно висвітлюють діяльність органів влади ДНР". Це і є найголовніше звинувачення, за яким Стаса засудили,

– пише він.

Повний вирок суду проти Асєєва звучить так: покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи строком на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Покарання призначили ще в серпні, а лише зараз про нього стало відомо.

Що відомо про Станіслава Асєєва?

Український блогер, журналіст, відомий також під псевдонімом Станіслав Васін.

Журналіст жив у Донецьку та з початку окупації, писав для таких українських ЗМІ, як: "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Радіо свобода" тощо.

Він зник безвісти в окупованому Донецьку на початку літа 2017 року. Спочатку окупанти повідомляли, що нічого не знають про Асєєва. Проте згодом визнали, що тримають чоловіка в ув’язненні.

Через місяць після арешту Асєєва показали по російському телебаченню. Під час короткого ролика він "зізнається" у шпигунстві. Та колеги журналіста певні: відео записали під тиском і примусом.

У червні 2018 року була презентована збірка дописів Станіслава Асєєва про життя на непідконтрольному Києву Донбасі. Книга має назву "Ізоляція".

Цікаво, що Асєєва можуть утримувати у приміщенні, яке має таку ж назву. Йдеться про колишній завод, який переобладнали у культурний центр. Після того, як Київ втратив контроль над Донецьком, ворог зробив там тюрму.



Станіслав Асєєв

Водночас, Фірсов вважає засудження Асєєва хорошим сигналом. Це може свідчити про майбутній обмін, в рамках якого окупанти повернуть полонених українців.

В цілому факт засудження був очікуваний. Це, як правило, є умовою обміну. Сподіваємося, що переведення в колонію поліпшить місце утримання Стаса. Тому, як би дивно це не звучало, вирок – не є поганим сигналом. Дуже сподіваємося на швидкий обмін!

– додав нардеп.