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Проросійські бойовики намагаються відбити селище Шуми, в якому живе 5 людей

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На Сході проросійські бойовики не припиняють обстрілів. Зокрема, намагаються відбити селище Шуми, яке нещодавно звільнили українські військові. Працюють як диверсійними групами, так і застосовують важке озброєння.

До війни у Шумах вирувало життя, а зараз живе лише п'ятеро людей.

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Ті, хто залишився, уникають запитання, чи ходили вони на псевдореферендум у 2014 році. А Шуми – це вже майже околиці окупованої Горлівки.

Проросійські найманці засіли на териконах і чудово бачать позиції української армії.

Вони (проросійські бойовики – "24") звідти ведуть вогонь з великокаліберних кулеметів та мінометів,
– заявив військовослужбовець ЗСУ Ігор.

Раніше це була не контрольована ніким територія так звана сіра зона. Проте окупанти останнім часом постійно сюди заходили та обстрілювали як українських військових, так і житлові квартали міста Торецьк, які поряд з Шумами.

Окупанти самовільно почали заходити на цю сіру зону і будувати тут військові укріплення – окопи, доти. І з цих позицій обстрілювати позиції української армії,
– розповів прес-офіцер бригади ЗСУ Василь Музика.

Тому наші військові були змушені піти в наступ, аби створити кільце безпеки навколо Торецька. І тепер не проходить і дня без обстрілів та спроб диверсантів підійти до позицій наших військових.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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