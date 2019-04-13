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      Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації

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      "МВС ЛНР" переконує українських журналістів, що бійці ООС готують збройні провокації на Донбасі
      "МВС ЛНР" переконує українських журналістів, що бійці ООС готують збройні провокації на Донбасі / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики з окупованої частини Луганщини телефонують українським воєнним кореспондентам з нібито попередженнями про провокації в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Ці провокації відбудуться з 1 по 8 травня, переконують окупанти.

      "Можуть бути жертви серед журналістів. Попередьте, будь ласка, колег. Більше інформації можна дізнатися на сайті "МВС ЛНР", – сказали представники бойовиків у телефонній розмові журналістці телеканалу ICTV Анастасії Федченко.

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      Журналістка додала, що не встигла запитати, звідки в окупантів її номер телефону і чому телефонують аж у Донецьку область. "Народна міліціянтка" кинула слухавку.

      Телефонний дзвінок з ідентичним текстом отримав і журналіст Роман Пагулич.

      На сайті "МВС ЛНР" опубліковане повідомлення, в якому окупанти переконують, що отримали нібито від бійця спецрезерву ЗСУ інформацію про підготовку українською стороною провокацій в "сірій зоні". Українські бійці мали нібито застосувати заборонене озброєння та ліквідувати певних журналістів. Наказ на знищення журналістів був начебто переданий снайперам підрозділу.

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      мвс лнр провокації журналісти ООС Донбас війна
      Повідомлення на сайті "МВС ЛНР" (щоб збільшити картинку, натисніть на неї)

      Повідомлення окупантів прокоментував 24 каналу керівник ООС Сергій Наєв.

      Звісно, в Об’єднаних силах є правоохоронні органи, органи, які представлені Службою безпеки України, військовою контррозвідкою. Відповідно, ми вживаємо заходів протидії,
      – сказав Наєв.

      Дивіться відеокоментар Сергія Наєва:

       

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      Теги: Новини України ЗМІ Збройні сили України Війна на Донбасі Російська пропаганда Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Журналісти Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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