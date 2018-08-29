Проросійські бойовики обстріляли дитсадок на Донеччині: поранено жінку

Російські окупаційні сили 27 серпня обстріляли смт Верхньоторецьке на Донеччині. Про цей обстріл місцева жителька сповістила до Спільного центру з контролю та координації, спостерігачі якої вирушили на місце події.

Про це СЦКК повідомив на сайті Міноборони.

"Внаслідок обстрілу (…) 5.45-міліметрова куля потрапила на територію дошкільного навчального закладу "Топольок", де поранила громадянку 1990 року народження. Під загрозою опинились діти – вихованці цього дитячого закладу. Почувши перші постріли, вихователі дитсадка негайно завели малечу з двору у приміщення", – мовиться у повідомленні.

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Окрім того, 28 серпня до української сторони СЦКК надійшло повідомлення про обстріл проросійськими бойовиками населеного пункту Залізне. Там було зафіксовано два влучання мін калібру 82 міліметри. Внаслідок цього було пошкоджено господарські споруди на вулицях Рєпіна та Чапаєва. Постраждалих серед мирних жителів не зареєстровано.