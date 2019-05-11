Проросійські бойовики обстріляли мирне селище на Донеччині: фотодокази
Проросійські бойовики 10 травня обстріляли селище Травневе на Донеччині з ручного протитанкового гранатомету. На щастя внаслідок обстрілу ніхто не загинув та не зазнав поранень.
Українські спостерігачі зафіксували:
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- на вулиці Тихій, 14 від розриву гранати на городі утворилася вирва;
- на вулиці Центральній, 17 внаслідок розриву гранати на городі поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло;
- на вулиці Центральній, 40 граната розірвалась прямо перед подвір'ям, внаслідок чого утворилася вирва.
Джерело: 24 канал
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