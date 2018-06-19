Проросійські бойовики обстріляли санітарне авто ЗСУ
На Донбасі бойовики російсько-окупаційного війська обстріляли санітарну машину медиків 93 окремої механізованої бригади Збройних сил України.
Про це повідомили українські військові у Facebook.
Читайте також: Пільги для учасників ООС: Рада проголосувала за важливий закон
Обстріл тривав з 16:22 до 20:10. Окупанти застосували 120-мм та 82-мм міномети, станкові гранатомети СПГ-9, гармати БМП-2 та великокаліберні кулемети НСВ Утьос. По позиціях бригади було випущено більше 30 мінних снарядів.
"Нехтуючи законами міжнародного військового права, терористи пошкодили своїм вогнем санітарну машину медиків бригади", – наголосили у 93 ОМБр.
У результаті вчорашнього обстрілу втрати серед особового складу відсутні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі