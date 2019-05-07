Проросійські бойовики обстріляли селище на Луганщині: відео бою

Окупанти обстріляли позиції українських військових у Новозванівці, що на Луганщині. Журналіст 24 каналу став свідком бою із ворогом.

Ранок біля Новозванівки почався зі стрілецької канонади. Загострення там почалося після того, як бійці батальйону "Донбас-Україна" просунулися вперед на кілометр.

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Ситуація ставала все напруженішою, українським армійцям довелося відповідати. З кулеметів бойовики перейшли на заборонений калібр: над головою було чути смертоносний свист 120 міни.Українські захисники засікли, звідки стріляє ворожий міномет, й дали адекватну відповідь.

Проте ворог нарощував інтенсивність обстрілів. За словами бійців "Донбасу", останній тиждень на цих позиціях тиші не чути взагалі, навіть на півгодини. Зранку бойовики били із протитанкових гранатометів.



Українські військові давали ворогу гідну відсіч

Потім ворог вдарив із мінометів. Боєць на псевдо "Панда" тоді був на позиціях, куди прилетіли ворожі снаряди. "П'ята міна впала й нас не те, щоб контузило, проте вдарило по вухах. Коли впала сьома, осколок невдало зачепив товариша", – пригадав він.

Медик батальйону "Керол" розповіла, що зранку почула прихід. Зачепило кухню, де тоді був військовий ЗСУ. Його поранило осколками руку та голову, хлопець отримав контузію.



"Керол", медик батальйону "Донбас-Україна"

Всім пораненим вчасно надали медичну допомогу та оперативно евакуювали до госпіталю. Хоча бойовики не полишають спроб вибити бійців Донбасу із нових позицій, назад вже ніхто не відступить.

Якщо вже взяли свою землю, то вдруге не віддамо,

– наголосив "Фідель", боєць батальйону Донбас-Україна.

Слова про свою землю для нього – не порожній звук. Родом він з Донецька, пережив полон бойовиків. І хоч йому вже майже 60, буде на війні до кінця, або, як сам жартує, поки не виженуть.

Так само з Донецька й "Керол" та ще багато солдатів батальйону. Їм не треба розповідати пропагандистські казки: вони точно знають, чия це земля і хто до кого прийшов.