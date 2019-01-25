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      Проросійські бойовики підступно обстріляли авто з військовими: 1 людина загинула, 4 поранені

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      Поблизу КПВВ "Золоте" обстріляли авто з українськими військовими
      Поблизу КПВВ "Золоте" обстріляли авто з українськими військовими / "Радіо Свобода"

      Проросійські бойовики 25 січня обстріляли автомобіль українських військових біля селища Катеринівка на Луганщині. Один український оборонець загинув, ще четверо поранені.

      Обстріл стався неподалік закритого контрольно-пропускного пункту "Золоте", інформують у Міноборони.

      Читайте також: Бойовики щосили намагаються вивести бійців ЗСУ на вогневий контакт: відео

      Українські військові відповіли на обстріл, "завдавши противнику втрат". Інших деталей обстрілу в Міноборони не надали.

      24 канал повідомляв, що впродовж 24 січня ворог 9 разів відкривав вогонь по українських позиціях. На щастя, жоден військовослужбовець не постраждав. Натомість українські оборонці ліквідували 5 бойовиків, ще 1 зазнав поранень.

      Нещодавно в ООН озвучили свіжу інформацію щодо кількості загиблих від початку збройного конфлікту на Донбасі. Так, на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Жертви Міністерство оборони України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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