Проросійські бойовики підступно обстріляли авто з військовими: 1 людина загинула, 4 поранені

Проросійські бойовики 25 січня обстріляли автомобіль українських військових біля селища Катеринівка на Луганщині. Один український оборонець загинув, ще четверо поранені.

Обстріл стався неподалік закритого контрольно-пропускного пункту "Золоте", інформують у Міноборони.

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Українські військові відповіли на обстріл, "завдавши противнику втрат". Інших деталей обстрілу в Міноборони не надали.

24 канал повідомляв, що впродовж 24 січня ворог 9 разів відкривав вогонь по українських позиціях. На щастя, жоден військовослужбовець не постраждав. Натомість українські оборонці ліквідували 5 бойовиків, ще 1 зазнав поранень.

Нещодавно в ООН озвучили свіжу інформацію щодо кількості загиблих від початку збройного конфлікту на Донбасі. Так, на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.