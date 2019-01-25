Проросійські бойовики підступно обстріляли авто з військовими: є жертви (оновлено)
Проросійські бойовики 25 січня обстріляли автомобіль українських військових біля селища Катеринівка на Луганщині. Один український оборонець загинув, ще четверо поранені.
Обстріл стався неподалік закритого контрольно-пропускного пункту "Золоте", інформують у Міноборони.
Читайте також: Бойовики щосили намагаються вивести бійців ЗСУ на вогневий контакт: відео
Українські військові відповіли на обстріл та знищили дві вогневі точки противника. Крім того, двоє окупантів було вбито та одного поранено.
Поранених українських військових евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує,
– додав полковник Майстренко.
24 канал повідомляв, що впродовж 24 січня ворог 9 разів відкривав вогонь по українських позиціях. На щастя, жоден військовослужбовець не постраждав. Натомість українські оборонці ліквідували 5 бойовиків, ще 1 зазнав поранень.
Нещодавно в ООН озвучили свіжу інформацію щодо кількості загиблих від початку збройного конфлікту на Донбасі. Так, на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.